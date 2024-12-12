İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı!
Romanya ve Bulgaristan, Avrupa Komisyonu'nun her iki ülkeyi de katılmaya hazır ilan ettiği 2011 yılına kadar uzanan bir süreci tamamladı. İki ülke, 1 Ocak 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi'nin tam zamanlı üyeleri olacak.
Romanya ve Bulgaristan'ın pasaportsuz Schengen Bölgesi'ne katılmak üzere çıktıkları ortak yolculuk bugün tamamlandı.
Avrupa Birliği içişleri bakanlarının zorlu adaylık mücadelesine son onaylarını verdi.
Ülkesi AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter “Bulgaristan ve Romanya'ya nihayet hoş geldiniz demek tarihi bir an” dedi.