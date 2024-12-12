İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı!

Romanya ve Bulgaristan, Avrupa Komisyonu'nun her iki ülkeyi de katılmaya hazır ilan ettiği 2011 yılına kadar uzanan bir süreci tamamladı. İki ülke, 1 Ocak 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi'nin tam zamanlı üyeleri olacak.

İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı! - 1

Romanya ve Bulgaristan'ın pasaportsuz Schengen Bölgesi'ne katılmak üzere çıktıkları ortak yolculuk bugün tamamlandı.

Avrupa Birliği içişleri bakanlarının zorlu adaylık mücadelesine son onaylarını verdi.

Ülkesi AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter “Bulgaristan ve Romanya'ya nihayet hoş geldiniz demek tarihi bir an” dedi.

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İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı! - 2

AVUSTURYA VETO ETMİŞTİ

Bu önemli karar, en ateşli muhalif olan Avusturya'nın geçen ay Budapeşte'de yapılan bir toplantıda vetosunu kaldırmasıyla mümkün oldu.

Her ikisi de 2007'den bu yana Avrupa Birliği üyesi olan iki ülke, Mart ayında serbest dolaşım bölgesine kısmen entegre edilerek sınır kontrolleri olmaksızın hava ve deniz yoluyla seyahatin önü açılmıştı.

Ancak Avusturya göçle ilgili kaygılar nedeniyle bu iki ülkenin tam girişini geciktirdi ve bu da kara yollarında kontrollerin devam etmesi anlamına geliyordu.

İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı! - 3

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK ZAFER"

Viyana Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Perşembe günkü AB bakanları toplantısında veto hakkını kullanmayacağını duyurarak, iki ülkenin 1 Ocak 2025'ten itibaren tam üye olmalarının önünü açtı.

Schengen'in tamamlanmasını temel bir öncelik haline getiren AB Konseyi'nin dönem başkanı Macaristan, “Bulgaristan, Romanya ve tüm Avrupa için büyük bir zafer” dedi.

İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı! - 4

10 YILDAN FAZLA BEKLEDİLER

Bükreş ve Sofya, 2010 yılında Brüksel tarafından belirlenen tüm teknik kriterleri yerine getirmiş, ancak çeşitli üye devletlerin girişlerini engellemesi nedeniyle Schengen bölgesine katılmak için on yıldan fazla bir süre beklemişti.

2022'den bu yana başvuruları, yıllardır Schengen dış sınırlarının yeterince korunmaması nedeniyle orantısız sayıda belgesiz göçmene ev sahipliği yapmaktan şikayet eden Avusturya tarafından bekletiliyordu.

İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı! - 5

DÜNYANIN İÇ SINIRSIZ EN BÜYÜK ALANI

Üç ülkenin Budapeşte'de bir “sınır koruma paketi” anlaşması imzalamasının ardından Avusturya itirazlarından vazgeçti.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'e göre anlaşma, Bulgaristan-Türkiye sınırına ortak sınır muhafızları konuşlandırılmasını ve başlangıçta altı aylık bir süre için kara yollarında geçici sınır kontrolleri yapılmasını öngörüyor.

1985 yılında oluşturulan Schengen bölgesi şu anda 27 Avrupa Birliği üye ülkesinden 25'inin yanı sıra İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn olmak üzere 29 üyeden oluşuyor.

Bu bölge, 400 milyondan fazla insanın bölge içinde serbestçe seyahat edebildiği, iç sınır kontrollerinin olmadığı dünyanın en büyük alanı.

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