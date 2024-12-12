İki ülkeye Schengen müjdesi: AB, tarihi kararı onayladı!

AVUSTURYA VETO ETMİŞTİ

Bu önemli karar, en ateşli muhalif olan Avusturya'nın geçen ay Budapeşte'de yapılan bir toplantıda vetosunu kaldırmasıyla mümkün oldu.

Her ikisi de 2007'den bu yana Avrupa Birliği üyesi olan iki ülke, Mart ayında serbest dolaşım bölgesine kısmen entegre edilerek sınır kontrolleri olmaksızın hava ve deniz yoluyla seyahatin önü açılmıştı.

Ancak Avusturya göçle ilgili kaygılar nedeniyle bu iki ülkenin tam girişini geciktirdi ve bu da kara yollarında kontrollerin devam etmesi anlamına geliyordu.