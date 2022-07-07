İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 17:26
İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen San Fermin Festivali'nde boğaların binlerce kişiyi önlerine kattığı koşular başladı.
Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen festivalde, ilk koşuya ilgi yoğun oldu.
Arenada son bulan koşu 2 dakika 35 saniyede tamamlandı. Koşucular boğaların boynuz darbelerinden kurtulmayı başarsa da düşerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Festivalde bugüne kadar 16 kişi boynuz darbeleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Son ölümlü koşu 2009'da yaşandı.
San Fermin Festivali'nde sabahları boğa koşuları akşamlarıysa boğa güreşleri düzenleniyor.
Koşuya katılan boğalar, daha sonra arenada profesyonel boğa güreşçileri tarafından öldürülüyor.
Geçmişi 13'üncü yüzyıla dayanan festival, bu nedenle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.
San fermin festivali, amerikalı yazar ernest hemıngway'in 1926'da yayımlanan romanı "güneş de doğar"la dünyaca üne kavuştu.