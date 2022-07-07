İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı

İspanya'nın Pamplona kentinin ev sahipliği yaptığı geleneksel San Fermin Festivali'nde boğa koşusu düzenlendi. Koşucular boğaların boynuz darbelerinden kurtulmayı başarsa da düşerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 17:26

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 1

'nın Pamplona kentinde düzenlenen San Fermin Festivali'nde boğaların binlerce kişiyi önlerine kattığı koşular başladı.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 2

2 YILDIR İLK KEZ

Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen festivalde, ilk koşuya ilgi yoğun oldu.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 3

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Arenada son bulan koşu 2 dakika 35 saniyede tamamlandı. Koşucular boğaların boynuz darbelerinden kurtulmayı başarsa da düşerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 4

Festivalde bugüne kadar 16 kişi boynuz darbeleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Son ölümlü koşu 2009'da yaşandı.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 5

San Fermin Festivali'nde sabahları boğa koşuları akşamlarıysa boğa güreşleri düzenleniyor.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 6

Koşuya katılan boğalar, daha sonra arenada profesyonel boğa güreşçileri tarafından öldürülüyor.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 7

Geçmişi 13'üncü yüzyıla dayanan festival, bu nedenle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 8

San fermin festivali, amerikalı yazar ernest hemıngway'in 1926'da yayımlanan romanı "güneş de doğar"la dünyaca üne kavuştu.

İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 9
İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 10
İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 11
İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 12
İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 13
İki yıl sonra ilk boğa koşusu: İspanya'da San Fermin Festivali başladı - 14

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