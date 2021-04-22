İki YouTuber oyuncak evi fotoğraflayarak Airbnb’yi trolledi: 35 bin tl talep topladılar

ntv.com.tr 22.04.2021 - 16:38
Britanyalı iki Youtuber, ABD merkezli ev kiralama platformu Airbnb'de bir oyuncak evin fotoğraflarını çekerek paylaştı.
Oyuncak ev fotoğraflarını paylaşan Archie Manners ve Josh Pieters, kısa süre içerisinde binlerce dolarlık talep topladıklarını söyledi.
Youtuber ikili, kısa süre içerisinde Youtube üzerinde 350 binin üzerinde izlenen ev için 3 bin sterlin (yaklaşık 33 bin TL) talep topladığını belirtti.
Josh Pieters evin topladığı talebi Youtube hesabından paylaştığı video ile açıklarken, "Airbnb'nin listelerini ne kadar dikkatlice kontrol ettiğini" görmek için böyle bir işe girdiklerini belirtti.
Youtuber ikili, corona virüs pandemisi sebebiyle Airbnb’ye akın eden tatilcilerin dikkatsiz olabileceklerini tahmin ettiklerini bu sebeple onları kandırmak istediklerini söyledi.
Pieters, "Archie ve ben dünyanın en küçük mülklerinden birinin reklamını dünyanın en büyük web sitelerinden birinde yapacağımızı düşündük" dedi.
Youtuberların, AirBnb’de insanları kandırmak için Emma Waddle tarafından tasarlanan 1700'lerden kalma görkemli bir oyuncak evin içini titizlikle fotoğrafladıkları bildirildi.
Josh Pieters, “Minyatür köşk o kadar ayrıntılıydı ki, kitaplar ve gerçek resimler içeriyor” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflarını çektikleri evi Josh Pieters’ın annesinin resmiyle "18. Yüzyıl Lüks Londra Şehir Evi" olarak yayınlayan ikili, daha sonra AirBnb’nin ilanı kabul etmemesi için oyuncak banyoya bir kredi kartı, oyuncak salona da bir su şişesi yerleştirerek insanların anlamasını sağlamak için şeyler yaptı.
AirBnb ilanı kabul ederken ikili 3 bin sterlin (yaklaşık 33 bin TL) talep topladıklarını bildirirken paranın sistemde kaldığını herhangi bir paranın ellerine geçmediğinin altını çizdi.
Airbnb tarafı, konu ile ilgili sorulan sorulara cevap vermezken Archie Manners ve Josh Pieters, rezervasyon yapan kişilerin parasını iade ederken, kişilerden ikisine tatil hediye ettiklerini bildirdi.