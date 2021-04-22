İki YouTuber oyuncak evi fotoğraflayarak Airbnb’yi trolledi: 35 bin tl talep topladılar

Fotoğraflarını çektikleri evi Josh Pieters’ın annesinin resmiyle "18. Yüzyıl Lüks Londra Şehir Evi" olarak yayınlayan ikili, daha sonra AirBnb’nin ilanı kabul etmemesi için oyuncak banyoya bir kredi kartı, oyuncak salona da bir su şişesi yerleştirerek insanların anlamasını sağlamak için şeyler yaptı.

AirBnb ilanı kabul ederken ikili 3 bin sterlin (yaklaşık 33 bin TL) talep topladıklarını bildirirken paranın sistemde kaldığını herhangi bir paranın ellerine geçmediğinin altını çizdi.