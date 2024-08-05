İkinci Dünya Savaşı'nın kırılma noktası: Hiroşima ve Nagazaki bombalarının 79. yılı
ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 79 yıl geçti. Bu kente atılan atom bombaları ikinci dünya savaşı'nın seyrini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda binlerce yıl sürecek etkiler bıraktı. İşte bu iki kentin yaşadığı yıkımı ve sonrasında yaşananlar.
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 79 yıl geçti.
ABD'nin "B-29" tipi uçağı, 6 Ağustos 1945'te 08.15'te, "küçük çocuk" (little boy) isimli bombayı 255 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'ya bıraktı.