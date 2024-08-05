İkinci Dünya Savaşı'nın kırılma noktası: Hiroşima ve Nagazaki bombalarının 79. yılı

200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden 13 bin TNT kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti. Şehirdeki 90 bin binanın 60 binden fazlası yerle bir oldu.

Bombanın merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşurken ilk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru ise 200 bin insan öldü.