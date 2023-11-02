İkinci kez vurulan Cibaliye'de can kaybı artıyor
İsrial'in Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampına yönelik bombardımanı onlarca masum hayatı söndürdü. 24 saat içinde iki kez savaş uçaklarına hedef olan bölgede ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.
İsrail, Cibaliye mülteci kampını 20 saat arayla dün birkez daha vurdu.
Onlarca kişi hayatını kaybetti. Hamas, hala enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu duyurdu.
Ölenler arasında Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin de olduğu belirtildi.