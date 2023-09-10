İkiz Kuleler'in yıkıldığı alan turistik merkeze çevrildi: Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor

Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ziyaretçi de 11 Eylül terör saldırısının esasen insan bilincini aşan bir olay olduğunu ve birçok kişiyi etkilediğini dile getirdi. Ülkesindeyken hep bu alana gelmek istediğini vurgulayan ziyaretçi, hem çok duygulandırıcı hem de çok güzel olduğunu ifade etti.



Fransız ziyaretçi ise Fransa'nın Toulouse kentinden geldiklerini belirterek, 11 Eylül saldırılarının kendilerini çok etkilediğini, annesinin televizyonda izlerken ağladığını söyledi. Ziyaretçi, saldırıda hayatını kaybedenleri andıklarını ve çok duygulandıklarını kaydetti.