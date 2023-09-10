İkiz Kuleler'in yıkıldığı alan turistik merkeze çevrildi: Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor
Dünya genelinde en çok turist ağırlayan şehirlerden New York'ta 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarıyla yıkılan "İkiz Kulelerin" yerine inşa edilen kompleks, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, şehir sakinleri ve ziyaretçilerin zaman içinde uğrak yeri haline geldi. Saldırılar sonucu yıkılan "İkiz Kulelerin" yerine inşa edilen, Amerika kıtasının en yüksek gökdeleni, 11 Eylül Müzesi ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu havuzların bulunduğu anıt park, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.
11 Eylül'ün üzerinden 22 yıl geçmesiyle saldırıların gerçekleştiği Manhattan Adası'nın şehir merkezindeki "İkiz Kulelerin" yıkıldığı alanda inşa edilen gökdelen, müze ve anıtlar, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.