İklim aktivistlerinden çocuk ayakkabılarıyla "normale dönüş" protestosu

ntv.com.tr - Reuters 18.05.2020 - 15:47 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 15:51
İklim aktivistleri, İngiliz hükümetinin corona virüs pandemisi nedeniyle uygulanan normalleşme planın kapsamında çevreyi kirleten endüstrilerin yeniden açılmasını durdurmasını talep etmek için Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda 2 binden fazla çocuk ayakkabısı yerleştirdi.
Kendilerine “Yok Olma İsyanı” (Extinction Rebellion) adı veren aktivist grup, Neslon Sütunu'nun gölgesinde, ayakkabıları meydanda sıralayarak, “Bugün Covid-19 bugün, yarın iklim. Şimdi harekete geç” yazılı bir pankat açtı.
Göstericiler, "Corona virüs iyileşmesi sırasında hükümeti iklim krizi üzerinde hareket etmeye çağırıyoruz, böylece çocuklar ve gençler daha gelecekte daha büyük bir krize maruz kalmayacaklar” açıklamasını yaptı.
Ayakkabıların, şehrin dört bir yanındaki insanlar tarafından bağışlandığı ve eylemin ardından yardım kuruluşlarına gönderileceği belirtildi.
“Yok Olma İsyanı” iklim değişikliğini inceleyen bilim insanlarının öngördüğü yıkımı önlemek için modern dünyanın siyasi, ekonomik ve sosyal yapısına büyük bir değişiklik getirmek istediğini ve Covid-19 pandesinin bu durum için büyük bir fırsat yarattığını açıkladı.