İklim aktivistlerinden çocuk ayakkabılarıyla "normale dönüş" protestosu

"COVİD-19 PANDEMİSİ ÇEVRE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

“Yok Olma İsyanı” iklim değişikliğini inceleyen bilim insanlarının öngördüğü yıkımı önlemek için modern dünyanın siyasi, ekonomik ve sosyal yapısına büyük bir değişiklik getirmek istediğini ve Covid-19 pandesinin bu durum için büyük bir fırsat yarattığını açıkladı.