İklim bilimcilerden küresel ısınma ültimatomu: Ya şimdi ya da asla

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 10:54
Dünyanın önde gelen iklim bilimcileri yayımladıkları yeni raporlarında, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutma mücadelesinin "şimdi ya da asla" durumuna geldiğini duyurdu.
Belgenin tam metninde, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkarabilecek sera gazı emisyonlarının en geç 2025'ten önce zirveye ulaşabileceği ifadeleri yer aldı.
Bununla birlikte bilim insanları, güçlü bir sera gazı olan metan gazının da kabaca üçte bir oranında azaltılmasının gerektiğini belirtti.
BM'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, insanlığın bu senaryoda 1,5 derecelik kritik sıcaklık eşiğini kısaca aşmasının "neredeyse kaçınılmaz" olduğunu, ancak yüzyılın sonuna kadar bu seviyenin altına geri dönebileceğini vurguladı.
IPCC Çalışma Grubu Eşbaşkanı Jim Skea raporda, "Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak istiyorsak, ya şimdi ya asla," derken, "Tüm sektörlerde acil ve derin emisyon azaltımları olmadan bu imkansız olacak" şeklinde konuştu.
Küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlanması dünyada iklim üzerine çalışan neredeyse bütün bilim insanları tarafından en önemli hedef olarak görülürken, bu seviyenin ötesinde sözde devrilme noktalarının daha olası olduğu aktarıldı.
Araştırma ile ilgili konuşan ekolojik ekonomist ve İsviçre Lozan Üniversitesi'nden profesör Julia Steinberger, verdiği demeçte, "Birincisi, yanlış yoldayız. Yörünge ve politikalar açısından, 1,5 hatta 2 derece için bile yolda değiliz" diye konuştu.
IPCC'nin son raporunun başyazarı Steinberger, iklim krizinin en kötüsünü önlemek için ne kadar az zaman olduğu düşünüldüğünde, küresel emisyonların en geç 2025 yılına kadar zirve yapması gerektiği uyarısını “Artık geçişten bahsetmiyoruz. O gemi gitti ya da gidemedi. Artık dönüşüme odaklanıyoruz” dedi.
IPCC'nin son raporu, dünya çapında bir dizi akılalmaz aşırı hava olayını takip ederken, rekor yüksek sıcaklıklar ve şiddetli yağmurlar Avustralya'nın doğu kıyısını sular altında bırakarak Doğu Antarktika'da New York şehri büyüklüğünde bir buz rafının çöktüğünün ve tüm kasabaları sular altında bıraktığının altını çizdi.
IPCC Başkanı Hoesung Lee, raporun insanlığın “bir yol ayrımında” olduğunu gösterdiğini, ancak küresel ısınmayı sınırlamak için gereken araçlar ve bilgi birikiminin mevcut olduğunu söyledi.
Lee, “Birçok ülkede alınan iklim eylemleri beni cesaretlendiriyor” derken, “Etkinliği kanıtlanmış politikalar, düzenlemeler ve piyasa araçları var. Bunlar büyütülür, daha geniş ve adil bir şekilde uygulanırsa, derin emisyon azaltımlarını destekleyebilir ve yeniliği teşvik edebilirler” ifadelerini kullandı.