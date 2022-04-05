İklim bilimcilerden küresel ısınma ültimatomu: Ya şimdi ya da asla

Araştırma ile ilgili konuşan ekolojik ekonomist ve İsviçre Lozan Üniversitesi'nden profesör Julia Steinberger, verdiği demeçte, "Birincisi, yanlış yoldayız. Yörünge ve politikalar açısından, 1,5 hatta 2 derece için bile yolda değiliz" diye konuştu.

IPCC'nin son raporunun başyazarı Steinberger, iklim krizinin en kötüsünü önlemek için ne kadar az zaman olduğu düşünüldüğünde, küresel emisyonların en geç 2025 yılına kadar zirve yapması gerektiği uyarısını “Artık geçişten bahsetmiyoruz. O gemi gitti ya da gidemedi. Artık dönüşüme odaklanıyoruz” dedi.