İklim değişikliği: Antarktika’da deniz buzu seviyesi rekor seviyede azaldı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, aylık bülteninde Güney Okyanusu'nun geçtiğimiz ay "ortalamanın altında deniz buzu konsantrasyonuna sahip olduğunu" söyledi.

Kuzey Avrupa ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir ayda C3S, Temmuz ayının kıtanın çoğu için ortalamadan daha kuru olduğunu ve çeşitli yerlerde bir dizi düşük yağış rekoru kaydedildiğinin altını çizdi.