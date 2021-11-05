İklim değişikliği Kızılderilileri vurdu: Yer değiştirmek zorunda kaldılar

Bir diğer kabilede yaşayan Ann Penn Charles, atalarını onurlandırmak için elinden geldiğince uzun süre dayanmayı planladığını söyledi.

Charles, "Tabiat Ana beni harekete geçirene kadar hareket etmeyeceğim" derken, "En zor şey bu, biliyor musun? Toprağımızdan vazgeçmek istemiyoruz” diye konuştu.