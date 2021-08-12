İklim değişikliği nedeniyle sonu gelebilecek ülkeler

MALDİVLER: SEL TEHLİKESİ ALTINDA

Yapılan çalışmalarda, yükselen deniz seviyelerini yavaşlatmak için ciddi değişiklikler yapılmazsa, 2050 yılına kadar birçok alçak adanın yaşanmaz hale gelebileceği belirtiliyor. Yükselen suların özellikle Haiti, Fiji ve Filipinler gibi yerleri vurması bekleniyor.

Bununla birlikte dünyada dünyada Maldivler'den daha fazla risk altında olan bir ada bulunmuyor. Mercan adalarının yüzde 80'inden fazlası, deniz seviyesinden 30 santimetre yükseklikte bulunurken bu nedenle deniz seviyelerindeki en küçük bir artışın ada ülkesini sular altında bırakması söz konusu.