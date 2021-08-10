İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü

ntv.com.tr 10.08.2021 - 14:45
Dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar yangınlar meydana getirirken, bazı bölgelerde de kuraklık ve açlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
Orta Asya’da yaşanan sıcak hava dalgası da Kazakistan’ı derinden etkiledi.
Ülkede yağışsız geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından Haziran ayı itibarıyla artan sıcaklıklar nedeniyle büyük bir kuraklık meydana geldi.
Özellikle ülkenin güneybatısında yer alan Mangışlak Yarımadası’nı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonucu bölgedeki zaten yetersiz olan su ve yiyecek rezervleri iyice tükendi.
Kazakistan'ın hayvan yemi ihracatını yasaklamasıyla birlikte su ve yiyecek rezervinin de azalmasıyla bölgedeki hayvanlar da hayatını kaybetmeye başladı.
Özellikle Atlar, inekler ve koyunlar açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirirken bölgedeki çiftçiler kuraklık nedeniyle hayvanların otlayacağı herhangi bir yer kalmadığını aktardı.
Mangışlak eyaleti yaptığı açıklamada, bölgede toplam binden fazla at, sığır ve koyunun öldüğünü belirtirken, bölgeye arpa yardımı yapılacağını bildirdi.
Eyalet başkenti Aktau'da bulunan çevre bilimci Orynbasar Togzhanov, yükselen küresel sıcaklıklara ek olarak, Mangışlak’ı çevreleyen Hazar Denizi'nin sığlaşması nedeniyle kuraklığa daha duyarlı hale geldiğini söyledi.
Togzhanov, “Gelgit var ama deniz son 100 yıldır eski seviyesine ulaşamadı” dedi.
Devlet hava tahmincisi Kazgidromet'in iklim çalışmaları başkanı Svetlana Dolgikh da, Kazakistan'daki ortalama sıcaklıkların her on yılda 0,3 santigrat derece arttığını söyledi.