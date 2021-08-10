İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü

Orta Asya ülkesi kuraklıkla mücadele ediyor. Yağışsız geçen kış ve bahar aylarının ardından Haziran ayı itibarıyla başlayan sıcak hava dalgası su ve yiyecek rezervlerini kuruttu. Özellikle Atlar, inekler ve koyunlar açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülke iklim çalışmaları başkanı Svetlana Dolgikh da, Kazakistan'daki ortalama sıcaklıkların her on yılda 0,3 santigrat derece arttığını söyledi.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 14:45

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 1

Dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar yangınlar meydana getirirken, bazı bölgelerde de kuraklık ve açlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Orta Asya’da yaşanan sıcak hava dalgası da Kazakistan’ı derinden etkiledi.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 2

Ülkede yağışsız geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından Haziran ayı itibarıyla artan sıcaklıklar nedeniyle büyük bir kuraklık meydana geldi.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 3

Özellikle ülkenin güneybatısında yer alan Mangışlak Yarımadası’nı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonucu bölgedeki zaten yetersiz olan su ve yiyecek rezervleri iyice tükendi.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 4

Kazakistan'ın hayvan yemi ihracatını yasaklamasıyla birlikte su ve yiyecek rezervinin de azalmasıyla bölgedeki hayvanlar da hayatını kaybetmeye başladı.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 5

OTLAYACAKLARI YER KALMADI

Özellikle Atlar, inekler ve koyunlar açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirirken bölgedeki çiftçiler kuraklık nedeniyle hayvanların otlayacağı herhangi bir yer kalmadığını aktardı.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 6

ARPA YARDMI YAPILACAK

Mangışlak eyaleti yaptığı açıklamada, bölgede toplam binden fazla at, sığır ve koyunun öldüğünü belirtirken, bölgeye arpa yardımı yapılacağını bildirdi.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 7

HAZAR DENİZİ SIĞLAŞIYOR

Eyalet başkenti Aktau'da bulunan çevre bilimci Orynbasar Togzhanov, yükselen küresel sıcaklıklara ek olarak, Mangışlak’ı çevreleyen Hazar Denizi'nin sığlaşması nedeniyle kuraklığa daha duyarlı hale geldiğini söyledi.

Togzhanov, “Gelgit var ama deniz son 100 yıldır eski seviyesine ulaşamadı” dedi.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 8

HER 10 YILDA 0,3 SANTİGRAT DERECE ARTIYOR

Devlet hava tahmincisi Kazgidromet'in iklim çalışmaları başkanı Svetlana Dolgikh da, Kazakistan'daki ortalama sıcaklıkların her on yılda 0,3 santigrat derece arttığını söyledi.

İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 9
İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 10
İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 11
İklim değişikliğinin vurduğu Kazakistan'da binlerce hayvan öldü - 12

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