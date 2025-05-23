İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler

POLİS, EYLEMCİLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Bazı eylemcilerin beyaz maskeler taktığı görüntülere yansırken, polis protestocuları zorla binadan çıkardı. Eylemciler, polis müdahalesinin öncesinde sloganlar attı ve etrafa sahte para saçtı. Eyleme ilişkin olarak Yokoluş İsyanı’ndan yapılan açıklamada, bu eylemin TotalEnergies ve ortaklarına karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olduğu ifade edildi.