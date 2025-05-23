İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler
Bir grup iklim eylemcisi, Paris’te BNP Paribas bankasının merkez binasının lobisine girerek bankanın TotalEnergies enerji şirketiyle olan bağlarına tepki gösterdi.
“Yokoluş İsyanı” isimli iklim eylem grubu, Fransa’nın başkenti Paris’te BNP Paribas bankasının merkez binasının lobisini kısa bir süreliğine işgal ederek bankanın TotalEnergies enerji şirketiyle olan bağlarını protesto etti. Protesto sırasında şirketin yıllık hissedarlar toplantısı yapılıyordu.