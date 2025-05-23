İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler

Bir grup iklim eylemcisi, Paris’te BNP Paribas bankasının merkez binasının lobisine girerek bankanın TotalEnergies enerji şirketiyle olan bağlarına tepki gösterdi.

İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler - 1

“Yokoluş İsyanı” isimli iklim eylem grubu, Fransa’nın başkenti Paris’te BNP Paribas bankasının merkez binasının lobisini kısa bir süreliğine işgal ederek bankanın TotalEnergies enerji şirketiyle olan bağlarını protesto etti. Protesto sırasında şirketin yıllık hissedarlar toplantısı yapılıyordu.

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İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler - 2

POLİS, EYLEMCİLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Bazı eylemcilerin beyaz maskeler taktığı görüntülere yansırken, polis protestocuları zorla binadan çıkardı. Eylemciler, polis müdahalesinin öncesinde sloganlar attı ve etrafa sahte para saçtı. Eyleme ilişkin olarak Yokoluş İsyanı’ndan yapılan açıklamada, bu eylemin TotalEnergies ve ortaklarına karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olduğu ifade edildi.

İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler - 3

FOSİL YAKIT SEKTÖRÜNE TEPKİ

Yokoluş İsyanı, pek çok sivil toplum kuruluşunun, TotalEnergies şirketini, iklim stratejisi konusundaki “İklim Konusunda Konuş” sorularını hissedarlar toplantısında oylamaya sunmadığı için kınadığını belirtti. Açıklamada, bu karar “fosil yakıt sektörünün insan ve çevreye dair taahhütlerini utanmaz bir şekilde geri götürmesinin” bir parçası olarak tarif edildi. 

İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler - 4

STRATEJİ DEĞİŞİRSE HİSSEDARLARA SORULACAK

Şirket, daha önce yaptığı bir açıklamada, sürdürülebilirlik stratejisi ilerleme raporunun hissedarlar tarafından oylanmayacağını, sadece strateji değişikliği durumunda hissedarlara danışılacağını duyurmuştu. Şirket, bunun yerine hissedarlar toplantısı sırasında bir iklim tartışması yürütüleceğini bildirmişti.

İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler - 5

BANKADAN AÇIKLAMA

BNP Paribas’tan bugünkü eyleme ilişkin yapılan açıklamada, Yokoluş İsyanı’nın “saldırgan eylemleri ve her türlü fiziki şiddet” kınandı. “Enerji geçişini desteklemeye bağlı olduğunu” savunan banka, enerji üretim sektörüne yönelik yeni finansmanlarının neredeyse tamamen düşük karbonlu enerji kaynaklarına ayrıldığını belirtti. 

İklim eylemcilerinden banka binasında protesto: Lobiyi işgal ettiler - 6

EYLEMCİLERDEN "KARŞI TOPLANTI"

TotalEnergies’in hissedarlar toplantısının bugün Türkiye saatiyle 15.00’te başlaması öngörülüyordu. Yokoluş İsyanı, eylemcilerin de “Paris’teki sembolik bir alanda” bir araya gelerek “Karşı Genel Enerji Meclisi”ni toplayacaklarını duyurdu. Söz konusu eylemin yeri ise açıklanmadı.

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