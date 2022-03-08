İklim krizi: Amazon yağmur ormanları kritik eşiğe yaklaşıyor

Yapılan yeni analizin son otuz yılda gerçek dünya uydu gözlemlerine dayandığı aktarılırken, daha önce yapılan araştırmalarda ve oluşturulan bilgisayar modellerinde Amazon'da toplu bir geri dönüşün mümkün olduğu belirtilmişti.

Yeni istatistiksel analizlerde, 2000'li yılların başından bu yana ormanın el değmemiş bölgelerinin yüzde 75'inden fazlasının stabilitesini kaybettiği belirtilirken, halihazırda süren kuraklık ve orman yangınlarından sonra toparlanma sürecinin de her geçen gün uzadığı aktarıldı.