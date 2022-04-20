İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü

BUZLAR TROPİK BÖLGELERE HAREKET EDİYOR

Araştırmanın başındaki Qinghua Yang, “Deniz buzu, donmamış karanlık denizden daha beyazdır, bu nedenle daha az ısı yansıması ve daha fazla emilim vardır, bu da daha fazla deniz buzu eriterek, bir kısır döngüde daha fazla ısı absorpsiyonu üretir” dedi.

Bununla birlikte, ilkbaharda, Amundsen Denizi'ndeki buz kaybının dinamikleri, buzun kuzeye, tropik bölgelere doğru hareket ettiğini ve erimeyi artırdığının altı çizildi.