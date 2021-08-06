İklim krizi: Bilim insanları, Körfez Akıntısı'nın çöküşüne dair işaretler tespit etti

Çalışmada, Körfez Akıntısı’nın çöküşünün Amazon yağmur ormanlarını ve Antarktika’daki buz tabakalarını da derinden etkileyeceğinin altı çizildi.

Atlantik Meridyen Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) sisteminin belirsizliği ve küresel ısınma sonrasındaki sıcaklık seviyelerinin tam olarak ölçülememesi nedeniyle oluşacak yıkım ile ilgili tam tarih verilemezken, bilim insanları durumun on yılda da gerçekleşebileceğini, birkaç yüzyıl da sürebileceğini belirtti.