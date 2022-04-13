İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek

13 yıldır kuraklıkla mücadele eden 6 milyon nüfuslu şehrin valisi Claudio Orrego düzenlediği basın toplantısında planı duyururken, "Bir şehir susuz yaşayamaz" dedi.

Orrego, “Santiago'nun 491 yıllık tarihinde, burada yaşayan herkes için yeterli su olmamasına hazırlanmamız gereken eşi benzeri görülmemiş bir durumdayız" ifadelerini kullandı.