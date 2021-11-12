İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu

Sıcaklık artışları, tehlikeli iklim değişikliği için kritik seviye olan 1.5C ile sınırlandırılması için, hükümet düzeyinde ele alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadele için, fosil yakıtların kullanımının kısıtlandırılması ve buna bağlı olarak yer altından çıkarılmaması gerekiyor.