İlginç araştırma: Yatmadan önce peynir yersek kabus mu görürüz?

En fazla kâbusu tetikleyen peynirin brie olduğu belirlendi. Brie tüketenlerin yüzde 68’i rahatsız edici rüyalar gördüğünü söylerken, bu oran stilton için yüzde 63, cheddar için yüzde 56, mozzarella için ise yüzde 40 olarak kaydedildi.

Ayrıca peynirin uyku süresini de olumsuz etkilediği görüldü. Katılımcıların yarısı, gece başına ortalama 1 saat 7 dakika daha az uyudu. Kadınlar ise erkeklere göre ortalama 5 dakika daha fazla uyku kaybı yaşadı.