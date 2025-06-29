İlginç araştırma: Yatmadan önce peynir yersek kabus mu görürüz?
İçeriğindeki yüksek kalsiyum oranı nedeniyle kemik sağlığına iyi geldiği bilinen peynirin, uyku üzerinde de belirgin etkileri olduğu öne sürüldü.
İngiltere merkezli bir yatak firması tarafından yürütülen çalışmada, peynir ve uyku arasındaki ilişki gözlemlendi. Araştırmaya katılan 30 gönüllü, dört gece boyunca yatmadan önce İngiltere’de yaygın olarak tüketilen dört farklı peyniri (brie, cheddar, stilton ve mozzarella) tüketti.
Katılımcıların kabus temalarında genellikle aldatılmak, eski sevgiliyle karşılaşmak, doğum gününün unutulması ve arkadaşların saldırıya uğraması gibi olumsuz detaylar yer aldı.