İlişki durumunuz demans riskiyle bağlantılı: Evliler mi yoksa bekarlar mı?
Mutlu bir evliliğin uzun bir yaşamın anahtarı olmadığı gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan araştırmalar, ilişkilerin kalitesinin, hem ruhsal hem de fiziksel sağlık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Ancak, son bulgular, evlilik ve sağlığa olan etkileri konusunda beklentileri alt üst etti.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar, güçlü ve destekleyici bağların genellikle daha iyi sağlık sonuçları doğurduğunu ortaya koymuştu. Örneğin, 2023’te yayımlanan bir çalışma, uzun süreli bir ilişkiye sahip olmanın kalp yetmezliğinden ölüm riskini azaltabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, 2023 yılının sonunda yayımlanan başka bir araştırma ise evli kişilerin depresyona girme olasılıklarının daha düşük olduğunu belirlemişti. Ancak yeni yapılan bir araştırma, evlilik ve sağlık yararları hakkındaki tüm bildiklerinizi sorgulamanızı gerektiriyor.