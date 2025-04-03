İlişki durumunuz demans riskiyle bağlantılı: Evliler mi yoksa bekarlar mı?

Çalışmada, 50-104 yaş aralığındaki 24.107 katılımcı, her yıl nöropsikolojik testlerden geçirildi ve klinisyenler tarafından değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar, bekarların, evli olanlara kıyasla bunama, Alzheimer veya Lewy cisimcikli bunama gibi hastalıkların daha düşük riskini taşıdığını ortaya koydu. Ayrıca, bekar bireylerin hafif bilişsel bozukluklardan demansa ilerleme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.



Araştırmaya göre, boşanmış kişiler bile evli kalanlara göre demans hastalığına yakalanma açısından daha düşük risk taşıyor. Ancak araştırma ekibi, bu bulguların tam olarak nedenini açıklamakta zorlandı. Buna rağmen, bekar kişilerin sosyal bağlarını sürdürme konusunda daha başarılı oldukları öne sürüldü.





