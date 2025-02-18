İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi

ABD ve Kanada arasındaki siyasi gerilim buz hokeyi karşılaşmasına da yansıdı. "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada takımları, daha maçın başında gergin anlar yaşadı. Kanada seyircileri ABD Milli Marşı’nı yuhalarken, maçın ilk 9 saniyesinde üç ayrı kavga çıktı.

İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi - 1

ABD ve Kanada arasındaki yükselen gerginlik buz hokeyi karşılaşmasına yansıdı.

CBS News'un haberine göre, bu yılın "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada takımlarının taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

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İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi - 2

Turnuva sırasında seyirciler ABD Milli Marşı'nı yuhalarken, maçın başlamasının ardından ilk 9 saniyede 3 kavga yaşandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyirciler arasında olduğu gözlemlendi.

İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi - 3

TRUDEAU DA TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ülkesinin takımına destek gösterdi.

İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi - 4

Kanada Milli Marşı'ndan alıntı yaparak "Hazırız her zaman seni korumaya" cümlesini paylaşan Trudeau, maçtan görüntüler paylaşarak ülkesi ile gurur duyduğunu ifade etti.

İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi - 5

TRUMP'IN 51. EYALET PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması, Grönland'ın da ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini gündeme getirmiş, Panama Kanalı'nı da Çinlilerin işlettiği iddiasıyla ABD'ye verilmesi gerektiğini savunmuştu.

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