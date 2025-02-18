İlk 9 saniyede üç kavga: Milli marş yuhalandı, buz hokeyinde tansiyon yükseldi
ABD ve Kanada arasındaki siyasi gerilim buz hokeyi karşılaşmasına da yansıdı. "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada takımları, daha maçın başında gergin anlar yaşadı. Kanada seyircileri ABD Milli Marşı’nı yuhalarken, maçın ilk 9 saniyesinde üç ayrı kavga çıktı.
ABD ve Kanada arasındaki yükselen gerginlik buz hokeyi karşılaşmasına yansıdı.
CBS News'un haberine göre, bu yılın "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada takımlarının taraftarları arasında gerginlik yaşandı.