İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti

Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen ikinci kanser türü. Akciğer kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek gerekiyor. Uzmanlara göre, akciğer kanserinin ilk belirtisi sabah uyandıktan sonra ortaya çıkıyor.

İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 1

Kanser türleri arasında en yaygın görülen kanser türü olan akciğer kanserinin başlıca nedeni sigara tüketimidir. Akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların %80 ila %90'ının sigara içme geçmişi olduğu ifade edilmektedir.

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İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 2

Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı anda bazı sinyaller verir. Çoğu zaman soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılan bu belirtiler ihmal edildiğinde ölüme dahi neden olabiliyor.

İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 3

Hızla yayılan agrasif bir kanser türü olan akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradığında ikincil kanser adını alıyor.

İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 4

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor. Uzmanlara göre, bu hastalığın ilk belirtisi genellikle sabah uyandıktan sonra ortaya çıkıyor.

İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 5

BALGAM VE ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.

İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 6

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Uzun süredir devam eden veya değişen bir öksürük.
  • Derin nefes alırken veya hapşırırken artan ağrı.
  • Nedensiz yere gerçekleşen kilo kaybı.
  • Sürekli bir halsizlik hissi.
  • Normal aktiviteler sırasında bile nefes almakta zorluk.
  • Öksürürken kan veya kanlı balgam gelmesi.
  • Sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar.

Bu belirtiler, başka sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir. Herhangi bir endişeniz varsa bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.
İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 7

SABAH ÖKSÜRÜĞÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Sabah öksürüğü, bazı durumlarda akciğer kanseri belirtisi olabilir.Eğer öksürüğünüz uzun süre devam ediyorsa, kanlı balgam üretiyorsanız veya başka endişe verici belirtiler yaşıyorsanız, bir doktora görünmek önemlidir.

İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti - 8

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanserinin diğer belirtileri ile birlikte görülüyor. NHS'ye (National Health Servic) göre en yaygın belirtiler şu şekilde;

  • Geçmeyen öksürük,
  • Kalıcı nefes darlığı
  • Açıklanamayan yorgunluk
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Nefes alırken veya öksürürken ortaya çıkan ağrı
  • Kanlı balgam
  • Ses kısıklığı
  • İştah kaybı
  • Bronşit ve pnömoni ile tekrarlayan kalıcı enfeksiyon
  • Hırıltı
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