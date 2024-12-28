İlk belirtisi uyanınca ortaya çıkıyor: Akciğer kanserinin sinsi işareti
Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen ikinci kanser türü. Akciğer kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek gerekiyor. Uzmanlara göre, akciğer kanserinin ilk belirtisi sabah uyandıktan sonra ortaya çıkıyor.
Kanser türleri arasında en yaygın görülen kanser türü olan akciğer kanserinin başlıca nedeni sigara tüketimidir. Akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların %80 ila %90'ının sigara içme geçmişi olduğu ifade edilmektedir.