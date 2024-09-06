İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin bağışladığı 200 bin doz maymun çiçeği aşısının ilk partisini, uzun bir bekleyiş ardından teslim aldı. Ülkede bu yıl 19 binden fazla maymun çiçeği vakası görüldü ve 650’den fazla ölüm kayda geçti. Aşılama kampanyasının eylül ayının sonunda başlaması bekleniyor.

İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı - 1

UZUN BEKLEYİŞ SON BULDU

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkede yaygın görülen maymun çiçeği (m çiçeği, mpox) virüsünün aşı dozlarını uzun bir bekleyişin ardından dün teslim aldı. 

Kongo, komşu ülkelere ve başka yerlere de yayılan salgının merkez üssü konumunda.

Fakat Afrika'daki aşı eksikliği, hastalığın ülkeden yayılmasını durdurma çabalarını anlamsız bırakıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı - 2

"AŞI YETİŞKİNLERE DE UYGULANACAK"

Avrupa Birliği tarafından bağışlanan dozları taşıyan bir uçağın, dün öğlen saatlerinde başkent Kinşasa'ya indiği bildirildi.

Kongo Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba Mulamba, yaptığı açıklamada ulaşan aşıların Amerika Birleşik Devletleri'nde değerini kanıtladığını ve Kongo'daki yetişkinlere uygulanacağını ifade etti.

Mulamba, “Amacımız virüsü mümkün olduğunca çabuk kontrol altına almak” diye ekledi. 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Genel Müdürü Dr. Jean Kaseya ise şu açıklamayı yaptı:

“Taahhüdümüz, başta en savunmasız durumda olan çocuklarımız olmak üzere halkımızın sağlığını korumaktır. Bu hastalığın yayılmasını kontrol altına almak ve tüm Kongolular için sağlıklı bir gelecek sağlamak üzere ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı - 3

"BİR SONRAKİ ÜLKE BURUNDİ OLMALI"

AB Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA) Başkanı Laurent Muschel, bu ilk teslimatın 99 bin doza tekabül ettiğini ve yarın yapılacak bir başka teslimatla toplam teslimatın 200 bin doza ulaşacağını söyledi. 

Muschel, Reuters'e yaptığı açıklamada; Avrupa'nın toplamda 566 bin dozu bölgede ihtiyacın en fazla olduğu yerlere ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

“Vaka sayısına göre, teslimat için bir sonraki ülke Burundi olmalı ancak ülkenin sağlık kurumu buna izin vermelidir” diye ekledi. 

İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı - 4

"BÜYÜK BİR EŞİTSİZLİK"

Afrika ülkelerinin 2022'deki mpox salgınında kullanılan, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak bulunan iki aşıya erişememesi Afrikalılar için “büyük bir eşitsizlik” olmuştu. 

Aşının Kongo'ya ulaşmasının, bu eşitsizliği önleyeceği düşünülüyor.

İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı - 5

EYLÜL AYININ SONUNDA BAŞLAYACAK

Muschel, aşıların depolama alanlarına taşındığını ve kampanyanın ay sonunda başlayacağını açıkladı. 

Sağlık bakanlığına göre, bu yılın ilk sekiz ayında Kongo'da 19 bin 710 şüpheli mpox vakası rapor edildi. Bunlardan 5 bin 41'i doğrulanırken, 655'i ölümle sonuçlandı. 

İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı - 6

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. 

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ile 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. 

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. 
 
DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. 

DAHA FAZLA GÖSTER