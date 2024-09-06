İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin bağışladığı 200 bin doz maymun çiçeği aşısının ilk partisini, uzun bir bekleyiş ardından teslim aldı. Ülkede bu yıl 19 binden fazla maymun çiçeği vakası görüldü ve 650’den fazla ölüm kayda geçti. Aşılama kampanyasının eylül ayının sonunda başlaması bekleniyor.
UZUN BEKLEYİŞ SON BULDU
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkede yaygın görülen maymun çiçeği (m çiçeği, mpox) virüsünün aşı dozlarını uzun bir bekleyişin ardından dün teslim aldı.
Kongo, komşu ülkelere ve başka yerlere de yayılan salgının merkez üssü konumunda.
Fakat Afrika'daki aşı eksikliği, hastalığın ülkeden yayılmasını durdurma çabalarını anlamsız bırakıyor.