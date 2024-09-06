İlk doz aşılar, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Kongo'ya ulaştı

"BİR SONRAKİ ÜLKE BURUNDİ OLMALI"

AB Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA) Başkanı Laurent Muschel, bu ilk teslimatın 99 bin doza tekabül ettiğini ve yarın yapılacak bir başka teslimatla toplam teslimatın 200 bin doza ulaşacağını söyledi.

Muschel, Reuters'e yaptığı açıklamada; Avrupa'nın toplamda 566 bin dozu bölgede ihtiyacın en fazla olduğu yerlere ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

“Vaka sayısına göre, teslimat için bir sonraki ülke Burundi olmalı ancak ülkenin sağlık kurumu buna izin vermelidir” diye ekledi.