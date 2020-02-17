İlk kez bir Rus vatandaşında corona virüsü tespit edildi (Corona virüsünde son durum)

"Japonya 419, Singapur 75, Tayland 35, Güney Kore 30, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Malezya 22."
Açıklamada, söz konusu kadının hastanede tedavi altına alınacağı kaydedilirken tedavinin Rusya'da mı Japonya'da mı olacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova geçen ay yaptığı açıklamada ülkeyi ziyaret eden iki Çin vatandaşında corona virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.
Bununla birlikte, bazı ABD’lilerin ülkelerinde 14 gün karantina altında tutulmak yerine, geminin karantina süresinin sona ereceği 19 Şubat’a kadar beklemeyi tercih ederek ülkelerine geri dönmek istemediği aktarıldı.
Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Tayvan'da yakın zamanda yapılan virüs testi sonucu pozitif çıkan 61 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin sağlık problemleri olduğunu ancak yakın zamanda denizaşırı bir seyahat yapmadığını aktardı.
Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, basın toplantısında, bir korsan taksi şoföründe Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Chen, böylelikle adadaki vaka sayısının 20'ye yükseldiğine dikkati çekti. Chen çoğunlukla Çin, Hong Kong ve Makao Özel İdare Bölgesi'nden gelen yolcuları taşıyan şoförün, yolcu listesinin muhtemel virüs kaynağına ulaşılması için incelendiğini söyledi.
Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Covid-19'un ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden 9 Şubat'ta tahliye edilen 1 yaşındaki bir bebek ile yakın zamanda Çin'e seyahat geçmişi olmayan 35 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığı belirtildi.