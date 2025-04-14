İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi
UFO teorilerinin odağındaki 51. Bölge’de ortaya çıkan üçgen şekilli kule, sosyal medyada gündem oldu. Google Haritalar’da ilk kez görüntülenen yapı, uzaylı temasından radar testlerine kadar uzanan birçok teoriye konu oluyor.
ABD'nin Nevada Çölü’nde yer alan ve 1955 yılında inşa edilen 51. Bölge, bir kez daha gizemli bir yapıyla gündeme geldi. Google Haritalar’da fark edilen üçgen formundaki kule, internet kullanıcılarını ikiye böldü.
Bazıları yapıyı uzaylı teknolojisine benzetirken, uzmanlara göre kule aslında tamamen askeri bir amaca hizmet ediyor.