İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi

2013 YILINDA KABUL EDİLDİ

Ancak uzmanlara göre işin aslı çok daha farklı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bu yapı, Radar Kesit Alanı (RCS) testleri için tasarlandı. Bu testlerde uçak prototipleri veya maketleri kuleye monte edilerek radar sistemlerinin nesneleri ne ölçüde algıladığı ölçülmekte.

Daily Mail’in haberine göre kulenin uzunluğu 45 ila 58 metre arasında değişmekte ve yaklaşık 20 yıl önce inşa edilmiş. Yapının varlığı ise ABD hükümeti tarafından ancak 2013 yılında resmen kabul edilmişti.