İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi

UFO teorilerinin odağındaki 51. Bölge’de ortaya çıkan üçgen şekilli kule, sosyal medyada gündem oldu. Google Haritalar’da ilk kez görüntülenen yapı, uzaylı temasından radar testlerine kadar uzanan birçok teoriye konu oluyor.

İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi - 1

ABD'nin Nevada Çölü’nde yer alan ve 1955 yılında inşa edilen 51. Bölge, bir kez daha gizemli bir yapıyla gündeme geldi. Google Haritalar’da fark edilen üçgen formundaki kule, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazıları yapıyı uzaylı teknolojisine benzetirken, uzmanlara göre kule aslında tamamen askeri bir amaca hizmet ediyor.

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İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi - 2

UZAYLILARLA TEMAS NOKTASI

Las Vegas’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında bulunan bu yapı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kullanıcılar kuleyi hava temizleyicisine, televizyon kumandasına hatta Toblerone çikolatasına benzetirken, Reddit ve Facebook’ta dolaşan teoriler işin boyutunu daha da büyüttü. Hatta bazı kullanıcılar, kulenin “uzaylılarla temas edilen bir nokta” olduğunu iddia etti.

İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi - 3

2013 YILINDA KABUL EDİLDİ

Ancak uzmanlara göre işin aslı çok daha farklı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bu yapı, Radar Kesit Alanı (RCS) testleri için tasarlandı. Bu testlerde uçak prototipleri veya maketleri kuleye monte edilerek radar sistemlerinin nesneleri ne ölçüde algıladığı ölçülmekte.

Daily Mail’in haberine göre kulenin uzunluğu 45 ila 58 metre arasında değişmekte ve yaklaşık 20 yıl önce inşa edilmiş. Yapının varlığı ise ABD hükümeti tarafından ancak 2013 yılında resmen kabul edilmişti. 

İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi - 4

İLK OBAMA KULLANDI

51. Bölge’nin kendisi de yıllardır komplo teorilerinin merkezinde yer alıyor. Soğuk Savaş döneminde uçak testleri ve geliştirme çalışmaları için kurulan bu üs, uzun yıllar boyunca varlığı inkar edilmişti.

CIA, 2013’te yaptığı açıklamayla bölgenin varlığını kabul ederken, dönemin başkanı Barack Obama da “51. Bölge” ifadesini kamuoyunun önünde kullanan ilk ABD Başkanı olmuştu.

İlk kez Google Haritalar’da görüntülendi: 51. Bölge’deki üçgen kule uzaylı tartışmalarını alevlendirdi - 5

Söz konusu yapı, New Mexico’daki bir başka gizemli yapının ve Antarktika’da görülen “kapı benzeri” bir oluşumun ardından internette teorilerin yeniden alevlenmesine neden oldu. Bu yapılar da ilk etapta UFO söylentilerine konu olmuş, sonradan farklı amaçlarla kullanıldıkları ortaya çıkmıştı.

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