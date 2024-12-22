İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu!

GİZEMLİ KABİLE GÖRÜNTÜLENDİ

Brezilya yağmur ormanlarında otomatik kameralarla çekilen dikkat çekici görüntüler, çiftçilerin baskısına rağmen gelişen izole bir topluluğu ortaya koyuyor.

Yeni keşfedilen kabile, topraklarından geçen nehirden dolayı "Massaco" olarak biliniyor ancak kimse kendilerine ne dediklerini bilmiyor.

Dilleri, sosyal yapıları ve inançları ise bir gizem olarak kalıyor.