İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu!

Brezilya yağmur ormanlarındaki otomatik kameralar, çevresel tehditlere rağmen gelişen Massaco halkının ilk görüntülerini kaydetti. Fotoğraflar, henüz temas kurulmamış Amazon topluluğunun ilk görüntüsünü ortaya koyuyor. Amazon bölgesinde yaşayan 61 teyitli grup ve yetkililer tarafından henüz doğrulanmamış 128 grup var.

İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu! - 1

GİZEMLİ KABİLE GÖRÜNTÜLENDİ

Brezilya yağmur ormanlarında otomatik kameralarla çekilen dikkat çekici görüntüler, çiftçilerin baskısına rağmen gelişen izole bir topluluğu ortaya koyuyor.

Yeni keşfedilen kabile, topraklarından geçen nehirden dolayı "Massaco" olarak biliniyor ancak kimse kendilerine ne dediklerini bilmiyor.

Dilleri, sosyal yapıları ve inançları ise bir gizem olarak kalıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu! - 2

250 KİŞİLİK NÜFUS

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı'na (Funai) göre, tarım işletmeleri, ormancılar, madenciler ve uyuşturucu kaçakçılarının amansız baskılarına rağmen Massaco nüfusu 1990'ların başından beri en az iki katına çıktı ve tahmini olarak 200 ila 250 kişiye ulaştı.

İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu! - 3

İZOLE EDİLMİŞ HALKLAR GENİŞLİYOR

Yerli olmayanların yüzyıllardır işgal etmesi ve giderek kötüleşen çevresel tahribatın neden olduğu demografik felaketlere rağmen, Amazon'da izole edilmiş halklar arasında nüfus artmaya devam ediyor.

İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu! - 4

2023'te bilim dergisi Nature, Brezilya'nın Peru ve Venezuela ile olan sınırları boyunca büyüyen nüfusları ortaya koydu.

Uydu görüntüleri daha büyük ekili araziler ve genişletilmiş uzun evler gösterdi.

İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu! - 5

TEYİT EDİLMİŞ 61 GRUP VAR

Uluslararası Yerli Halklar İzole ve İlk Temas Çalışma Grubu'nun taslak raporuna göre, Amazon bölgesinde yaşayan 61 teyitli grup var ve yetkililer tarafından henüz doğrulanmamış 128 grup var.

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