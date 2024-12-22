İlk kez görüntülendiler: Temas kurulmamış Amazon kabilesi bulundu!
Brezilya yağmur ormanlarındaki otomatik kameralar, çevresel tehditlere rağmen gelişen Massaco halkının ilk görüntülerini kaydetti. Fotoğraflar, henüz temas kurulmamış Amazon topluluğunun ilk görüntüsünü ortaya koyuyor. Amazon bölgesinde yaşayan 61 teyitli grup ve yetkililer tarafından henüz doğrulanmamış 128 grup var.
GİZEMLİ KABİLE GÖRÜNTÜLENDİ
Brezilya yağmur ormanlarında otomatik kameralarla çekilen dikkat çekici görüntüler, çiftçilerin baskısına rağmen gelişen izole bir topluluğu ortaya koyuyor.
Yeni keşfedilen kabile, topraklarından geçen nehirden dolayı "Massaco" olarak biliniyor ancak kimse kendilerine ne dediklerini bilmiyor.
Dilleri, sosyal yapıları ve inançları ise bir gizem olarak kalıyor.