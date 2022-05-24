İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı

Arjantin'de 86 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan ve 'Ölüm Ejderhası' olarak adlandırılan dev bir uçan sürüngenin fosilleşmiş kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 9 metre kanat uzunluğuna sahip olan hayvanın, şimdiye kadar keşfedilen en büyük pterosaur ve en büyük uçan omurgalılardan biri olduğu açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 16:15

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 1

Cretaceous Research  adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Arjantin'in batısındaki Mendoza eyaletindeki Andes dağlarında "Thanatosdrakon amaru" fosilleri keşfetti.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 2

ÖLÜM EJDERHASI OLARAK ADLANDIRILDI

Proje lideri Leonardo Ortiz, fosilin daha önce hiç görülmemiş özelliklerinin yeni bir cins ve tür adı gerektirdiğini ve eski Yunanca’da ölüm (thanatos) ve ejderha (drakon) anlamına gelen kelimelerini birleştirerek türü isimlendirdiklerini açıkladı.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 3

Cuyo Ulusal Üniversitesi'nden Ortiz, "Bu şekilde adlandırmak uygun göründü" dedi.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 4

86 MİLYON YAŞINDA

Çalışmanın yazarları, uçan sürüngenin göklerde avlandığını belirterek, “Ölüm Ejderhası”nın  kalıntılarını koruyan kayaların 86 milyon yıl öncesine, yaklaşık 145 ila 66 milyon yıl önce süren Kretase dönemine tarihlendi.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 5

Tahmini kanat açıklığı yaklaşık 9 m olan devasa uçan sürüngene ait yaklaşık 40 kemik ve parça ortaya çıkarıldı.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 6

Ortiz, "Bu hayvanlara benzer bir vücut modifikasyonuna bile sahipolan herhangi bir yakın akrabaya dair mevcut bir kaydımız yok" dedi.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 7

Araştırmacılar makalelerinde Thanatosdrakon'un "şimdiye kadar keşfedilen Güney Amerika'nın Kretase göklerini geçen en büyük pterosaur olduğunu" yazdı.

İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı - 8

Keşfin, bilim adamlarının "bu çeşitli pterosaur grubunun anatomisi hakkındaki bilgileri genişletmesine" izin vereceği belirtildi.

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