İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 16:15
Cretaceous Research adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Arjantin'in batısındaki Mendoza eyaletindeki Andes dağlarında "Thanatosdrakon amaru" fosilleri keşfetti.
Proje lideri Leonardo Ortiz, fosilin daha önce hiç görülmemiş özelliklerinin yeni bir cins ve tür adı gerektirdiğini ve eski Yunanca’da ölüm (thanatos) ve ejderha (drakon) anlamına gelen kelimelerini birleştirerek türü isimlendirdiklerini açıkladı.
Cuyo Ulusal Üniversitesi'nden Ortiz, "Bu şekilde adlandırmak uygun göründü" dedi.
Çalışmanın yazarları, uçan sürüngenin göklerde avlandığını belirterek, “Ölüm Ejderhası”nın kalıntılarını koruyan kayaların 86 milyon yıl öncesine, yaklaşık 145 ila 66 milyon yıl önce süren Kretase dönemine tarihlendi.
Tahmini kanat açıklığı yaklaşık 9 m olan devasa uçan sürüngene ait yaklaşık 40 kemik ve parça ortaya çıkarıldı.
Ortiz, "Bu hayvanlara benzer bir vücut modifikasyonuna bile sahipolan herhangi bir yakın akrabaya dair mevcut bir kaydımız yok" dedi.
Araştırmacılar makalelerinde Thanatosdrakon'un "şimdiye kadar keşfedilen Güney Amerika'nın Kretase göklerini geçen en büyük pterosaur olduğunu" yazdı.
Keşfin, bilim adamlarının "bu çeşitli pterosaur grubunun anatomisi hakkındaki bilgileri genişletmesine" izin vereceği belirtildi.