İlk kez keşfedildi: 86 milyon yıllık "Ölüm Ejderhası" gün yüzüne çıkarıldı

ÖLÜM EJDERHASI OLARAK ADLANDIRILDI

Proje lideri Leonardo Ortiz, fosilin daha önce hiç görülmemiş özelliklerinin yeni bir cins ve tür adı gerektirdiğini ve eski Yunanca’da ölüm (thanatos) ve ejderha (drakon) anlamına gelen kelimelerini birleştirerek türü isimlendirdiklerini açıkladı.