İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz"

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu.

Trump, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

47'inci başkanın ilk konuşması Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.