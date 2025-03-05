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İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz"

Donald Trump, ikinci ABD başkanlığının ilk Kongresinde konuştu. "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyleyen Trump'ın ilk konuşmasına protestolar damga vurdu. Trump karşıtı Amerikalılar sokaklara dökülürken, Kongre içinde Demokrat milletvekilleri yeni başkana pankartlarla tepki gösterdi. İşte ABD'deki protestolar... (Haber: Derya Doğan)

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 1

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu.

Trump, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

47'inci başkanın ilk konuşması Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.

DÜNYA HABERLERİ

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 2

"ABD'DE DİKTATÖR OLMAZ"

İlk protesto Trump karşıtı Amerikalılar tarafından Fox News önünde gerçekleştirildi.

Ellerinde "ABD'de diktatör olmaz" yazılı dövizler taşıyan ABD'liler Elon Musk'ı eleştiren sloganlar da attı.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 3

"BU NORMAL DEĞİL"

Kongre'de ise Demokrat Temsilcilerin protestoları Trump'ın ilk konuşmasına damga vurdu. 

Melanie Stansbury, Başkan Donald Trump Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere ilerlerken “Bu normal değil” yazılı bir pankart tuttu.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 4

SALONDAN ÇIKARILDI

Temsilciler Meclisi Başkanı Al Green de Trump'a tepki gösterenlerden oldu.

Green, Trump'ın konuşmasını böldüğü için salondan çıkarıldı.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 5

"YANLIŞ"

Demokratlar, Trump konuşurken üzerinde "yanlış" ifadesi yer alan pankartlar kaldırdı.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 6

PEMBE TEPKİ

Demokrat kadınlar, Trump'ın kadın politikalarına tepki göstermek için pembe giyindi.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 7

"YALAN"

Protestolarda "yalan" ifadesi taşıyan pankartlar da yer aldı.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 8

"MUSK ÇALIYOR"

Trump'ın ortağı Elon Musk da tepkilerden payını aldı.

Kongre temsilcileri "Musk çalıyor" diyerek ABD'li milyarderi protesto etti.

İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz" - 9
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