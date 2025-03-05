İlk Kongre'de Trump'a hem içeride hem dışarıda protesto: "ABD'de diktatör olmaz"
Donald Trump, ikinci ABD başkanlığının ilk Kongresinde konuştu. "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyleyen Trump'ın ilk konuşmasına protestolar damga vurdu. Trump karşıtı Amerikalılar sokaklara dökülürken, Kongre içinde Demokrat milletvekilleri yeni başkana pankartlarla tepki gösterdi. İşte ABD'deki protestolar... (Haber: Derya Doğan)
ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu.
Trump, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.
47'inci başkanın ilk konuşması Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.