İmkansız hava olayları sıradanlaştı: Küresel felaket kapıda!

Uzmanlar, fosil yakıt tüketiminin yol açtığı sera gazlarının yokluğunda bu aşırı sıcak hava dalgalarının gerçekleşme olasılığını "sıfır" olarak hesapladı.



Yani bu aşırı iklim olaylarının insan etkisinden bağımsız olarak gerçekleşmesinin "imkansız olduğu" anlamına geliyor.