İmkansız hava olayları sıradanlaştı: Küresel felaket kapıda!
Tüm uyarılara rağmen insanlık fosil yakıtlardan vazgeçemiyor. Son araştırmalar, "imkansız derecede aşırı" iklim olaylarının, küresel ısınma sebebiyle sıradanlaştığını gösterdi. Bilim insanları iklim değişikliği kontrol altına alınamazsa "küresel felaket" kaçınılmaz uyarısı yapıyor.
İmkansız olduğu düşünülen sıcak hava dalgaları sıradan hale geldi. Sorumlu ise "insan etkisiyle gerçekleşen" iklim değişikliği.
Küresel ısınma ile ilgili yüzlerce araştırmanın sonuçları Carbon Brief adlı internet sitesinde derlendi.