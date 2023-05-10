İmran Han'ın tutuklanması Pakistan'ı karıştırdı: 1 Ölü

"Han, kırmızı çizgimiz"

PTI taraftarlarından İrfan Hattak, Ravalpindi'ye sadece tek bir amaç için geldiğini dile getirerek, "İmran Han bizim kırmızı çizgimiz. Genelkurmay Başkanlığından Han’ı serbest bırakmalarını istiyorum. O serbest kalana kadar protestoya devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Halis Harun ise Han’ın yasa dışı şekilde tutuklandığını savunarak, kendileri için mücadele ettiği gerekçesiyle Han’ı desteklediğini ifade etti.

Harun da tıpkı diğer PTI taraftarları gibi Han serbest kalana kadar gösterileri sürdüreceklerini kaydetti..