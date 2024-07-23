İncil hikayeleri doğrulandı! İsrail'de 3 bin yıllık hendek keşfedildi
Arkeologlar, Kudüs'te İncil'in iki kitabında adı geçen "anıtsal bir yapıyı" ortaya çıkardı. Tarihin en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilen Davut Şehri'nde, 3 bin yıl önce inşa edilmiş antik bir hendeğin kalıntıları keşfedildi. 150 yıldır şehrin İncil'de anlatıldığı gibi ikiye bölündüğünü kanıtlamak için çalışan araştırmacılar, keşfin İncil hikayelerini doğruladığını öne sürüyor.
150 YILDIR KANITLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI
Arkeologlar, Kudüs'te İncil'in iki kitabında adı geçen "anıtsal bir yapı" keşfetti.
Araştırmacılar 150 yıldır şehrin İncil'de anlatıldığı gibi ikiye bölündüğünü kanıtlamak için çalışıyorlardı.
Tarihin en eski şehirlerinden Davut Şehri'nde, 3 bin yıl önce inşa edilmiş antik bir hendeğin kalıntıları keşfedildi.