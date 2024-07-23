İncil hikayeleri doğrulandı! İsrail'de 3 bin yıllık hendek keşfedildi

ŞEHİR İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Güneydeki yerleşim bölgesini kuzeydeki üst şehirden ayıran hendek bu teoriyi kanıtlamış oldu.

Hendeğin derinliği yaklaşık 30 metre, genişliği ise yaklaşık 100 metreydi ve her iki tarafında dik uçurumlar vardı ve bu da onu geçilmez kılıyordu.

Ekip, bulguların hendeğin Demir Çağı'nda, yani Davut Şehri'nin Ophel ve Millo olarak ikiye bölündüğünü anlatan Krallar Kitabı ve Samuel Kitabı'nın yazıldığı dönemde inşa edildiğini doğruladığını söyledi.