İngiliz gazeteleri seçim için ikiye bölündü: AB'den çıkış için Boris, Avrupa için Corbyn

THE SUN: BRİTANYA İÇİN BORİS

En çok satan tabloid gazete The Sun bu seçimde de Muhafazakar Parti'yi (TORY) destekleyen manşetiyle çıktı. Britanya'nın geleceği ve Avrupa'dan kesin olarak çıkış (Brexit) için Boris Johnson'ı destekliyor. Gazetenin başyazısında muhalefet lideri Corbyn yerden yere vuruluyor.