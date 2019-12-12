İngiliz gazeteleri seçim için ikiye bölündü: AB'den çıkış için Boris, Avrupa için Corbyn

Son anketlere göre AB'den hızla çıkışı vaat eden Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakar Partisi, parlamentoda 38 sandalye fazlalıkla çoğunluğa sahip olacak. Muhafazakar Parti 344, İşçi Partisi ise yaklaşık 221 sandalyeye sahip olabilir. Daily Telegraph gazetesi manşetinde İşçi Partisi lideri Jeremy Corby'in mülteci politikasını manşete çekti.
En çok satan tabloid gazete The Sun bu seçimde de Muhafazakar Parti'yi (TORY) destekleyen manşetiyle çıktı. Britanya'nın geleceği ve Avrupa'dan kesin olarak çıkış (Brexit) için Boris Johnson'ı destekliyor. Gazetenin başyazısında muhalefet lideri Corbyn yerden yere vuruluyor.
Çok satan gazetelerden Daily Mail de Başbakan Boris'i neden desteklediğini anlatarak herkesi oy vermeye davet etti.
Daily Express: "Brexit ve Britanya ellerinizin altında" manşetiyle Boris'i destekliyor.
Etkili tabloid gazetelerden Daily Mirror ise İşçi Partisi'ni destekliyor. Boris'in 40 Yalanı'nın ortaya koyan Mirror, "Bunlar İçin İşçi Partisi" diyor...
The Sun'ın İskoç baskısında ise "Eğer bugün Corbyn kazanırsa ülkeyi son terk eden ışıkları kapatıp mumu üflesin" diyerek İşçi Partisi'nin ülkeyi karanlığa sürükleyeceğini anlatıyor.
İskoçya'nın neşeli bulvar gazetesi Daily record ise "Boris'siz bir İskoçya" çağrısı ile İşçi Partisi'ne desteğini ortaya koydu.