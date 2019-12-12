İngiliz gazeteleri seçim için ikiye bölündü: AB'den çıkış için Boris, Avrupa için Corbyn

İngiltere bugün sandık başında. Gazeteler açık açık hangi partiyi neden desteklediklerini anlatan manşetlerle çıktı. Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) için ikiye bölünen ülkede gazete manşetleri de bu çatlağı ortaya koyuyor.

MANŞETLERDEN SANDIK ÇAĞRISI

Son anketlere göre AB'den hızla çıkışı vaat eden Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakar Partisi, parlamentoda 38 sandalye fazlalıkla çoğunluğa sahip olacak. Muhafazakar Parti 344, İşçi Partisi ise yaklaşık 221 sandalyeye sahip olabilir. Daily Telegraph gazetesi manşetinde İşçi Partisi lideri Jeremy Corby'in mülteci politikasını manşete çekti.

THE SUN: BRİTANYA İÇİN BORİS

En çok satan tabloid gazete The Sun bu seçimde de Muhafazakar Parti'yi (TORY) destekleyen manşetiyle çıktı. Britanya'nın geleceği ve Avrupa'dan kesin olarak çıkış (Brexit) için Boris Johnson'ı destekliyor. Gazetenin başyazısında muhalefet lideri Corbyn yerden yere vuruluyor.

DAİLY MAİL BAŞYAZI İLE 'BORİS' DEDİ

Çok satan gazetelerden Daily Mail de Başbakan Boris'i neden desteklediğini anlatarak herkesi oy vermeye davet etti.

"OYLAR MUHAFAZAKAR PARTİYE"

Daily Express: "Brexit ve Britanya ellerinizin altında" manşetiyle Boris'i destekliyor.

MİRROR: BUNLAR İÇİN İŞÇİ PARTİSİ

Etkili tabloid gazetelerden Daily Mirror ise İşçi Partisi'ni destekliyor. Boris'in 40 Yalanı'nın ortaya koyan Mirror, "Bunlar İçin İşçi Partisi" diyor...

"CORBYN KAZANIRSA KARANLIKTAYIZ"

The Sun'ın İskoç baskısında ise "Eğer bugün Corbyn kazanırsa ülkeyi son terk eden ışıkları kapatıp mumu üflesin" diyerek İşçi Partisi'nin ülkeyi karanlığa sürükleyeceğini anlatıyor.

"BORİS'SİZ BİR ÜLKE İÇİN SANDIĞA"

İskoçya'nın neşeli bulvar gazetesi Daily record ise "Boris'siz bir İskoçya" çağrısı ile İşçi Partisi'ne desteğini ortaya koydu.

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