İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin"
Rusya'da bulunan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a, İngiltere'deki muhafazakar parti yöneticileri tarafından tepki var. Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın boşanacağına dair haberler çıktıktan sonra Esma Esad’ın olası bir ayrılığın ardından vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönme ihtimali tartışılıyor. İngiliz basınına göre, muhafazakarlar, Esad'ın İngiltere'ye dönmesine ve lüks bir yaşam sürmesine izin verilmesinin Suriye halkına hakaret olacağını düşünüyor.
"ÜLKEYE KABUL EDİLMESİN"
Suriye'den kaçarak Moskova'ya sığınan Esad ailesi İngiltere'de tartışma konusu oldu.
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Muhafazakar parti temsilcileri, Başbakanlık Ofisi'ne çağrıda bulunarak, İngiltere vatandaşlığı bulunan Esma Esad'ın ülkeye kabul edilmemesini istedi.