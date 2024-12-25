İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin"

ESMA ESAD HAKKINDA SORUŞTURMA

İngiliz yetkililer 2021 yılında Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını teşvik ettiği ve bunlara yardım ettiği iddialarıyla ilgili Esma Esad hakkında bir soruşturma da başlatmıştı.

Esad çiftinin boşanacağı iddiaları gündeme gelmiş, ancak Kremlin bu iddiaları yalanlamıştı.