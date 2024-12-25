İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin"

Rusya'da bulunan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a, İngiltere'deki muhafazakar parti yöneticileri tarafından tepki var. Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın boşanacağına dair haberler çıktıktan sonra Esma Esad’ın olası bir ayrılığın ardından vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönme ihtimali tartışılıyor. İngiliz basınına göre, muhafazakarlar, Esad'ın İngiltere'ye dönmesine ve lüks bir yaşam sürmesine izin verilmesinin Suriye halkına hakaret olacağını düşünüyor.

İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin" - 1

"ÜLKEYE KABUL EDİLMESİN"

Suriye'den kaçarak Moskova'ya sığınan Esad ailesi İngiltere'de tartışma konusu oldu.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Muhafazakar parti temsilcileri, Başbakanlık Ofisi'ne çağrıda bulunarak, İngiltere vatandaşlığı bulunan Esma Esad'ın ülkeye kabul edilmemesini istedi.

DÜNYA HABERLERİ

İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin" - 2

"MİLYONLARCA SURİYELİ KURBANA HAKARET"

Adalet bakanı Robert Jenrick ise Esma Esad'ın İngiltere'de lüks bir hayata dönmesinin devrik liderin milyonlarca kurbanına hakaret olacağını vurguladı.

Jenrick, “Birleşik Krallık hükümetinin yaptırım kararının bir nedeni vardı. Esad ailesi modern zamanlardaki en kötü zulümlerden bazılarının sorumlusudur.” ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin" - 3

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK MI?

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Esma Esad'ın İngiltere'de hoş karşılanmadığını söylemiş ve kendisine yönelik yaptırımların hala yürürlükte olduğunu belirtmişti.

Ancak başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, Esma Esad'ın vatandaşlıktan çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda yorum yapmadı.

İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin" - 4

İNGİLTERE'DEKİ MAL VARLIĞI DONDURULMUŞTU

Esma Esad'ın İngiltere'deki malvarlığı, kocasının yönetimine karşı artan protestolar nedeniyle 2012 yılının Mart ayından Avrupa Birliği yaptırım programının bir parçası olarak dondurulmuştu.

Bu yaptırımlar, İngiltere Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasına rağmen devam ediyor.

İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin" - 5

ESMA ESAD HAKKINDA SORUŞTURMA

İngiliz yetkililer 2021 yılında Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını teşvik ettiği ve bunlara yardım ettiği iddialarıyla ilgili Esma Esad hakkında bir soruşturma da başlatmıştı.

Esad çiftinin boşanacağı iddiaları gündeme gelmiş, ancak Kremlin bu iddiaları yalanlamıştı.

İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: "Ülkeye kabul edilmesin" - 6
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