İngiliz Kraliyet Ailesi'nin mal varlığı ne kadar? Kraliyet Ailesi servetini nasıl yönetiyor?

TURİZM GELİRLERİ

Kraliyetin marka değerinin turizm gelirlerini ne denli etkilediği de konuyla ilgili bir başka temel soru olarak göze çarpıyor.



Monarşi yanlıları Kraliyetin geleneksel öneminin ülke ekonomisine etkisine vurgu yapıyor.



Brand Finance adlı şirket tarafından 2017'de konuyla ilgili yapılan son araştırmada, Kraliyetin İngiliz turizmine katkısının 640 milyon dolar olduğu analizi yer almıştı. Ancak kraliyet üyelerinin güvenlik giderlerinin Crown Estate'in dışında devlet tarafından karşılandığını belirten sivil toplum kuruluşu "Republic", Kraliyetin korunma maliyetinin bile 345 milyon sterlin olduğunu iddia ediyor.



Uzmanlar, konuyla ilgili tartışmaların uzun bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.