İngiliz ordusu alarma geçti! Londra’da geçici hastane inşa ediliyor

'BU DA BİZİM SOMME MUHAREBEMİZ'

Boreham, ordunun corona virüsle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa'da gerçekleşen ve bir milyondan fazla can kaybı ile sonuçlanan Somme Muharebesi’nden farklı olmadığını ifade ederek, "Büyükbabam Somme'deydi, bu da ondan farklı değil. Ben sadece farklı bir savaştayım. Londra’lıyım, Londra'da arkadaşlarım ve ailem var. Burada çalışan insanların çoğu, burada çalışan askerlerin çoğu Londra'dan. Bunu Londralıların hayatlarını kurtarmak için yapıyoruz. Bunlar yoldaşlarımız, hiçbir fark yok. Sivil ya da asker olmaları önemli değil" dedi.