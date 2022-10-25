İngilizler 15 bin yıl önce yaşayan atalarının DNA'sını analiz etti: Yamyam olduğu ortaya çıktı

Yeni çalışma, Londra Doğal Tarih Müzesi, London College Üniversitesi ve Francis Crick Enstitüsü'ndeki uzmanlar tarafından yönetildi ve Nature Ecology & Evolution adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırma yazarı Dr. Selina Brace, “Britanya'daki bu erken insa popülasyonların kimlerden oluştuğu hakkında gerçekten daha fazla şey öğrenmek istedik. Önceki çalışmalarımızdan Batılı avcı-toplayıcıların günümüzden yaklaşık 10 bin 500 yıl önce Britanya'da olduğunu biliyorduk.Ama Britanya'ya ilk ne zaman geldiklerini ve orada bulunan tek nüfusun bu olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.