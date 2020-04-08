İngiltere Avrupa’da en yüksek corona virüs ölümlerinin gerçekleştiği ülke olacak

İTALYA'DAKİ ÖLÜMLERİ ÜÇE KATLAYACAK

Buna göre İngiltere'de temmuz ayının sonuna kadar 66 bin 300 Covid-19 ölümü gerçekleşek. İngiltere, Avrupa'daki tüm ölümlerin neredeyse yarısının (yüzde 44) ve İtalya'daki ölümlerin (20.000) üç katına sahip olacak.