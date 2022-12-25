İngiltere Güzeli Jessica Gagen: Uzaya giden ilk güzellik kraliçesi olacağım

İki ay önce İngiltere Güzeli seçilen Jessica Gagen gelecek Ocak ayında “Kainat Güzeli” olmak için rakipleriyle yarışacak. Fakat aynı zamanda Liverpool Üniversitesi’nde uzay mühendisliği alanında son sınıf yüksek lisans öğrensi olan Gagen’in hayalleri yalnızca bununla sınırlı değil.
Gagen, uzaya giden ilk güzellik kraliçesi olarak 'Kainat Güzeli' ünvanını hakkıyla yerine getirmek istediğini açıkladı.
Gagen, üç yıl içinde astronot olma hayalini gerçekleştireceğini belirterek, “Miss England platformunu genç kadınlara hayallerinin peşinden gitmeleri ve mühendislik gibi erkek egemen sektörlerde başarılı olmaları için ilham vermek için kullanmak istiyorum. Umarım Miss England'ı kazanmamın yanı sıra uzay tutkum kadınlara ve kız çocuklarına hayallerinin peşinden gidebileceklerini ve istedikleri kişi olabileceklerini gösterir" diye konuştu.
Gagen sözlerine şöyle devam etti:
"Mühendislik diplomam bana pek çok kapı açıyor ve bir gün hayallerimin peşinden gitmek için Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) başvurmayı umuyorum.Bir gün uzaya gitmeyi çok isterim ve doğru yoldayım.
Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra, endüstride üç yılımı tamamlamam gerekecek ve sonra astronot olmak için başvurabilirim. Hayalim, Uluslararası Uzay İstasyonunu ziyaret etmek ve çocukları uzaydan eğitmek ve orada STEM içeriği oluşturmak."
Diğer taraftan, Gagen babasının sektörde çalışmalarınıizledikten sonra çocukkken mühendis olmaya karar verdiğini söyledi. Okulda matematik ve fen derslerinde çok başarılı olduğunu belirten Gagen, ayrıca 15 yaşında bir mankenlik ajansına kaydolduğunu bildirdi.
Gagen kariyerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem modellik hem de mühendislik, kariyer olarak çok fazla çeşitlilik sunuyor. Her iki iş de her gün farklı projelerde çalışmamı ve dünyanın her yerinde çalışmamı sağlıyor” dedi.
Öte yandan Gagen, bu yıl Birmingham'da İngiltere Güzeli seçildi ve yarışmayı kazanan ilk kızıl saçlı kadın oldu. Gagen yarışmayı kazandığından beri özgüveninin arttığını sözlerine ekledi.