İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor

ABD’nin Minnesota eyaletinde beyaz bir polis tarafından boynuna baskı uygulanarak öldürülen siyahi George Floyd’un ölümü nedeniyle tüm dünya binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı gösterilere sahne oluyor. Bununla birlikte, duyulan öfke Batı devletlerinin sömürgeci ve ırkçı tarihiyle yüzleşmesini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Black Lives Matter protestocuları İngiltere’de neredeyse 300 yıldır bulanan 60 köle tüccarının heykelini yıkacakları açıkladı. Ardından Londra Başkanı Sadıq Khan, kentte bulunan söz konusu heykellerin yıkılacağını ve sokakların isimlerini değiştireceğini belirtti.

ntv.com.tr - AP 09.06.2020 - 17:20

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 1

60 KÖLE TÜCCARI HEYKELİ GÖSTERİCİLERİN HEDEFİNDE

Black Lives Matter göstericileri,haftasonu İngiltere’nin Bristol kentinde yer alan 17. Yüzyılın ünlü köle tacirlerinden biri olan  Edward Colston'un heykelini nehre attıktan sonra, ülkenin kölelik ve ırkçılık tarihiyle yüzleşmesini sağlamak için İngiltere genelinde 60 heykeli daha yıkacaklarını aktardı.  

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 2

İNGİLTERE TARİHİNE YÖN VEREN İSİMLERİN ÇOĞU KÖLE TÜCCARI

Protestocuların yayımladığı interaktif haritada yer alan heykeller arasında İngiltere’nin sömürgecilik ve ekonomik tarihine yön veren, Kral Charles II, Oliver Cromwell, Horatio Nelson, Sir Francis Drake, Sir Robert Peel ve Lord Kitchener gibi önemli isimler bulunuyor.

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 3

Aktivistler, bugün Oxford'daki İngiliz emperyalist Cecil Rhodes heykelinin önünüde toplanarak, ünlü 19. Yüzyıl siyasetçisinin heykelinin imha etme çağrısında bulundu.

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 4

Öte yandan, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, yaptığı açıklamada  başkentteki tüm köle tüccarlarının heykellerinin kaldırılacağını açıkladı, Khan, Black Lives Matter protestocularının Bristol'deki Edward Colston heykelini devirdikten sonra Kamusal Alanda Çeşitlilik Komisyonu'nu kurdu.

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 5

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI: HEYKELLERİ KALDIRACAĞIZ

Belediye Başkanı, bugün komisyonun Londra'daki okak isimleri, duvar resimleri, heykeller ve anıtlarda dahil olmak üzere kamusal alandaki tüm simgelerin yeniden inceleceğini duyurdu. 

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 6

Başkentteki köle tüccarının heykelleri yerine siyahi insanlar, kadınlar, LGBTİ topluluğuna dahil olan önemli insanların heykellerinin yerleştireceğini bildirdi.

İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 7

"GANDHİ VE MALCOLM X DE MÜKEMMEL DEĞİLDİ"

Ancak, protestocular tarafından  'ırkçı' olarak etiketlenen eski başbakan Winston Churchill'in Parlamento Meydanı'ndaki heykellerinin kaldırılmayacağını belirten Khan, Londralıların ünlü figürler hakkında eğitilmesi gerektiğini ve Gandhi ve Malcolm X de dahil olmak üzere  'kimsenin mükemmel olmadığını' söyleyerek tepki çekti.
İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 8
İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 9
İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor - 10

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