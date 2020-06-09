İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor

Black Lives Matter göstericileri,haftasonu İngiltere’nin Bristol kentinde yer alan 17. Yüzyılın ünlü köle tacirlerinden biri olan Edward Colston'un heykelini nehre attıktan sonra, ülkenin kölelik ve ırkçılık tarihiyle yüzleşmesini sağlamak için İngiltere genelinde 60 heykeli daha yıkacaklarını aktardı.

Belediye Başkanı, bugün komisyonun Londra'daki okak isimleri, duvar resimleri, heykeller ve anıtlarda dahil olmak üzere kamusal alandaki tüm simgelerin yeniden inceleceğini duyurdu.