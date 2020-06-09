İngiltere ırkçı tarihiyle yüzleşiyor

ntv.com.tr - AP 09.06.2020 - 17:20
Black Lives Matter göstericileri,haftasonu İngiltere’nin Bristol kentinde yer alan 17. Yüzyılın ünlü köle tacirlerinden biri olan Edward Colston'un heykelini nehre attıktan sonra, ülkenin kölelik ve ırkçılık tarihiyle yüzleşmesini sağlamak için İngiltere genelinde 60 heykeli daha yıkacaklarını aktardı.
Protestocuların yayımladığı interaktif haritada yer alan heykeller arasında İngiltere’nin sömürgecilik ve ekonomik tarihine yön veren, Kral Charles II, Oliver Cromwell, Horatio Nelson, Sir Francis Drake, Sir Robert Peel ve Lord Kitchener gibi önemli isimler bulunuyor.
Aktivistler, bugün Oxford'daki İngiliz emperyalist Cecil Rhodes heykelinin önünüde toplanarak, ünlü 19. Yüzyıl siyasetçisinin heykelinin imha etme çağrısında bulundu.
Öte yandan, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, yaptığı açıklamada başkentteki tüm köle tüccarlarının heykellerinin kaldırılacağını açıkladı, Khan, Black Lives Matter protestocularının Bristol'deki Edward Colston heykelini devirdikten sonra Kamusal Alanda Çeşitlilik Komisyonu'nu kurdu.
Belediye Başkanı, bugün komisyonun Londra'daki okak isimleri, duvar resimleri, heykeller ve anıtlarda dahil olmak üzere kamusal alandaki tüm simgelerin yeniden inceleceğini duyurdu.
Başkentteki köle tüccarının heykelleri yerine siyahi insanlar, kadınlar, LGBTİ topluluğuna dahil olan önemli insanların heykellerinin yerleştireceğini bildirdi.