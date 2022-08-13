İngiltere kavruluyor: Pek çok kentte termometreler 35 dereceyi gösterdi

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.



Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamıştı.



Yer altı suyu seviyeleri bu yıl ilk kez ortalamanın altına düşmüştü.