İngiltere Kilisesi'nde ilk kadın başrahip
29.01.2026 14:51
Reuters
İngiliz Anglikan Kilisesi'nin lideri ilk kez bir kadın oldu. Sarah Mullally, 492 senelik kilisenin başrahibi oldu.
İLK KADIN BAŞ RAHİP
Gelenek yıkılarak kurulan kilisede yine bir gelenek yıkıldı. Sarah Mullally, İngiliz Anglikan Kilisesi'nin ilk kadın lideri oldu. Londra'daki St. Paul Katedrali'nde yapılan törenle Mullally resmen Anglikan Kilisesi'ne bağlı Hristiyanların ruhani lideri oldu.
165 farklı ülkede 85 milyon Hristiyanın ruhani lideri olan Mullally, İngiltere Kralı Charles'a bağlı kıdemli piskoposlar önünde yemin etti. Böylelikle 63 yaşındaki Sarah Mullally bu unvanı elde eden ilk kadın oldu.
16. yüzyılda İngiltere Kralı 8. Henry'nin Roma Katolik Kilisesi'nden ülkesini ayırmasından bu yana İngiltere Kilisesi'nin liderliği Catenbury Başpiskoposu olarak anılıyordu. Mullally, yeminiyle birlikte 106. başpiskopos oldu.
İngiltere Kilisesi ve Anglikan topluluğundan katılımcılarla birlikte din adamları, yerel okul öğrencileri ve korolar törende yer aldı.
BAŞ RAHİPLİKTEN ÖNCE BAŞ HEMŞİREYDİ
Sarah Mullally kariyerine hemşire olarak başlamış, 1999 yılında da İngiltere'nin "baş hemşiresi" olmuştu. Hemşirelik yaparken bir yandan da teoloji eğitimi alan Mullally, 2001 yılında rahip olmuş, 2004 yılında hemşireliği tamamen bırakarak sadece dini görevler almaya başlamıştı.
Kilisede de basamakları tırmanan Mullally, Justin Welby'nin yerine Kilise'nin en kıdemli piskoposu olarak atanmıştı. Ataması, kadınların rahipliğe atanmasına karşı çıkan ve LGBTQ ilişkileri konusunda bölünmüş olan Anglikanların bazı kesimlerinden eleştiriler almıştı.