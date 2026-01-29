İngiltere Kilisesi'nde ilk kadın başrahip

Gelenek yıkılarak kurulan kilisede yine bir gelenek yıkıldı. Sarah Mullally, İngiliz Anglikan Kilisesi'nin ilk kadın lideri oldu. Londra'daki St. Paul Katedrali'nde yapılan törenle Mullally resmen Anglikan Kilisesi'ne bağlı Hristiyanların ruhani lideri oldu.

165 farklı ülkede 85 milyon Hristiyanın ruhani lideri olan Mullally, İngiltere Kralı Charles'a bağlı kıdemli piskoposlar önünde yemin etti. Böylelikle 63 yaşındaki Sarah Mullally bu unvanı elde eden ilk kadın oldu.

16. yüzyılda İngiltere Kralı 8. Henry'nin Roma Katolik Kilisesi'nden ülkesini ayırmasından bu yana İngiltere Kilisesi'nin liderliği Catenbury Başpiskoposu olarak anılıyordu. Mullally, yeminiyle birlikte 106. başpiskopos oldu.

İngiltere Kilisesi ve Anglikan topluluğundan katılımcılarla birlikte din adamları, yerel okul öğrencileri ve korolar törende yer aldı.