İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var?

İngiltere’de Buckingham Sarayı, ülkenin yeni hükümdarının görevinin başında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta 3. Charles, meşhur "kırmızı kutu" ile birlikte görüldü. Peki, 2. Elizabeth'in de 70 yıllık saltanatı boyunca neredeyse her gün aldığı bu gizli kırmızı kutuların içinde ne var?

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 1

Buckingham Sarayı'ndaki 18. Yüzyıl Odası’nda çekilen fotoğrafta, 73. yaşındaki Kral, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren kırmızı kutuya bakıyor. Söz konusu belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgeler yer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor.

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 2

DUYGUSAL FOTOĞRAF DETAYI

Bununla birlikte, fotoğrafta ilgici çekici bir detay daha bulunuyor. 3. Charles’ın arkasında 2. Elizabeth ve 73 yıllık eşi  Prens Philip'in siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. 1951 yılında ünlü fotoğraf stüdyosu Baron Studios tarafından çekilen fotoğraf, o dönem prenses olan 2. Elizabeth tarafından babası Kral VI. George'a hediye edilmişti.

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 3

HER GÜN BU KUTULARDAN BİR TANE ALDI

Öte yandan, Kraliçe Elizabeth 70 yılı aşkın saltanatı boyunca Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan bir tane almıştı. 

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 4

KURŞUN İLE ASTARLANIYOR

Kırmızı kutu Barrow Hepburn & Gale veya Wickwar & Co tarafından üretiliyor. Bu kutular  yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümeti  tarafından kullanılan sevkıyat kutularının modern bir şeklini oluşturuyor. 2-3 kilogramlık kutular, kurşun  ile kaplanıyor ve çam ağacından ürüteliyor. Kurşun astar, kutunun başkalarının eline geçmesini önlemek amacıyla denize atıldığında batmasını sağlamak kullanılıyor.  

Kutuların yapımı yaklaşık üç gün sürüyor ve her kutu, hükümdarın şifresi ile mühürleniyor. 

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 5

NEDEN KIRMIZI?

Kutuların neden kırmızı olduğuna ilişkin iki farklı tahmin bulunuyor. Bunlardan ilki kPrens Albert'inkırmızı  rengi tercih etmesi, çünkü Saxe-Coburg-Gotha Hanedanı'nın armasında kırmızı oldukça baskın bir renk. Diğer taraftan, uygulamanın 16. yüzyılın sonlarında, Kraliçe I. Elizabeth'in temsilcisi Francis Throckmorton'un İspanyol büyükelçisi Bernardino de Mendoza'ya siyah pudinglerle dolu özel olarak yapılmış kırmızı bir evrak çantası hediye etmesiyle başladığı da iddia ediliyor.

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 6

KUTUNUN MALİYETİ NE KADAR?

2010'da bir kutunun yapımı 865 sterline (yaklaşık 17 bin lira) mal oldu. 2002 ve 2007 arasında, İngiliz hükümeti yeni kutulara 57 bin sterlin (yaklaşık 1,2 milyon lira) harcadı.

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 7

Diğer taraftan, 8 Eylül'de 96 yaşında vefat eden Kraliçe Elizabeth, bu hafta başlarında Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde toprağa verildi. Eşi Prens Philip ise geçen yılın Nisan ayında hayatını kaybetmişti. 

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 8

Birleşik Krallık hükümdarı olarak yaptığı ilk konuşmada Kral Charles, İngiliz tarihinin en uzun süre hüküm süren hükümdarı olan annesinin hayatı ve mirası hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 9

"Kraliçe Elizabeth iyi yaşanmış bir hayat sürdü ve kendini halkına adadı.Bu nedenle ölümü bizi derin bir yasa boğdu. Bu ömür boyu hizmet vaadini bugün hepinize yeniliyorum.

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 10

Tüm ailemin hissettiği kişisel kederin yanı sıra, Birleşik Krallık'ta, Kraliçe'nin Devlet Başkanı olduğu tüm ülkelerde, birçoğunuzla bu üzüntüyü paylaşıyoruz.

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 11

Birleşik Krallık'ta ve tüm dünyada, Kraliçe olarak annemin bu kadar çok ulusun halkına hizmet ettiği yetmiş yıldan fazla bir süre için derin bir şükran duygusu duyuyoruz.”

İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var? - 12

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER