İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var?

KURŞUN İLE ASTARLANIYOR

Kırmızı kutu Barrow Hepburn & Gale veya Wickwar & Co tarafından üretiliyor. Bu kutular yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümeti tarafından kullanılan sevkıyat kutularının modern bir şeklini oluşturuyor. 2-3 kilogramlık kutular, kurşun ile kaplanıyor ve çam ağacından ürüteliyor. Kurşun astar, kutunun başkalarının eline geçmesini önlemek amacıyla denize atıldığında batmasını sağlamak kullanılıyor.

Kutuların yapımı yaklaşık üç gün sürüyor ve her kutu, hükümdarın şifresi ile mühürleniyor.