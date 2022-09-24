İngiltere Kralı 3. Charles ilk defa "kırmızı kutu" ile birlikte görüntülendi: Kırmızı kutunun içinde ne var?

Buckingham Sarayı'ndaki 18. Yüzyıl Odası’nda çekilen fotoğrafta, 73. yaşındaki Kral, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren kırmızı kutuya bakıyor. Söz konusu belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgeler yer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor.
Bununla birlikte, fotoğrafta ilgici çekici bir detay daha bulunuyor. 3. Charles’ın arkasında 2. Elizabeth ve 73 yıllık eşi Prens Philip'in siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. 1951 yılında ünlü fotoğraf stüdyosu Baron Studios tarafından çekilen fotoğraf, o dönem prenses olan 2. Elizabeth tarafından babası Kral VI. George'a hediye edilmişti.
Öte yandan, Kraliçe Elizabeth 70 yılı aşkın saltanatı boyunca Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan bir tane almıştı.
Kırmızı kutu Barrow Hepburn & Gale veya Wickwar & Co tarafından üretiliyor. Bu kutular yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümeti tarafından kullanılan sevkıyat kutularının modern bir şeklini oluşturuyor. 2-3 kilogramlık kutular, kurşun ile kaplanıyor ve çam ağacından ürüteliyor. Kurşun astar, kutunun başkalarının eline geçmesini önlemek amacıyla denize atıldığında batmasını sağlamak kullanılıyor.
Kutuların yapımı yaklaşık üç gün sürüyor ve her kutu, hükümdarın şifresi ile mühürleniyor.
Kutuların neden kırmızı olduğuna ilişkin iki farklı tahmin bulunuyor. Bunlardan ilki kPrens Albert'inkırmızı rengi tercih etmesi, çünkü Saxe-Coburg-Gotha Hanedanı'nın armasında kırmızı oldukça baskın bir renk. Diğer taraftan, uygulamanın 16. yüzyılın sonlarında, Kraliçe I. Elizabeth'in temsilcisi Francis Throckmorton'un İspanyol büyükelçisi Bernardino de Mendoza'ya siyah pudinglerle dolu özel olarak yapılmış kırmızı bir evrak çantası hediye etmesiyle başladığı da iddia ediliyor.
2010'da bir kutunun yapımı 865 sterline (yaklaşık 17 bin lira) mal oldu. 2002 ve 2007 arasında, İngiliz hükümeti yeni kutulara 57 bin sterlin (yaklaşık 1,2 milyon lira) harcadı.
Diğer taraftan, 8 Eylül'de 96 yaşında vefat eden Kraliçe Elizabeth, bu hafta başlarında Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde toprağa verildi. Eşi Prens Philip ise geçen yılın Nisan ayında hayatını kaybetmişti.
Birleşik Krallık hükümdarı olarak yaptığı ilk konuşmada Kral Charles, İngiliz tarihinin en uzun süre hüküm süren hükümdarı olan annesinin hayatı ve mirası hakkında şu açıklamaları yapmıştı:
"Kraliçe Elizabeth iyi yaşanmış bir hayat sürdü ve kendini halkına adadı.Bu nedenle ölümü bizi derin bir yasa boğdu. Bu ömür boyu hizmet vaadini bugün hepinize yeniliyorum.
Tüm ailemin hissettiği kişisel kederin yanı sıra, Birleşik Krallık'ta, Kraliçe'nin Devlet Başkanı olduğu tüm ülkelerde, birçoğunuzla bu üzüntüyü paylaşıyoruz.
Birleşik Krallık'ta ve tüm dünyada, Kraliçe olarak annemin bu kadar çok ulusun halkına hizmet ettiği yetmiş yıldan fazla bir süre için derin bir şükran duygusu duyuyoruz.”