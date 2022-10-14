İngiltere Kralı Charles, 539 yıl önce işlenen cinayetin gizemini çözmek için harekete geçti

SHAKESPEARE'İN OYUNUN ARDINDAN GENİŞ KİTLELER TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Ardından ünlü yazar William Shakespeare tarafından yazılan 3. Richard adlı oyunda popüler hale gelen düşünce halk tarafında da yaygın olarak kabul edildi. Ancak, bazı tarihçiler söz konusu hikayenin, ölümünden sonra mirasını lekelemek için yayılan bir Tudor propagandasının parçası olduğunu öne sürdü. Ancak hiçbir kanıt olamadan kardeşlerin ortadan kaybolması yüzyıllarca bir sır olarak kaldı.

Tudor Hanedanlığı, 3. Richard'ın ölümünün ardından 1485 ile 1603 yılları arasındaki dönemde İngiltere Krallığı'nı idare eden, Galler kökenli hanedan ve hanedanın iktidarda olduğu dönem olarak adlandırılıyor. Söz konusu dönem, İngiliz tarihinin en parlak dönemlerinden biri olarak gösteriliyor.