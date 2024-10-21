İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin"

İngiltere Kralı III. Charles, Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşması sırasında protesto edildi. Aborjin yerlisi senatör Lidia Thorpe ‘’Sen benim kralım değilsin. Burası senin toprağın değil’’ diye bağırarak krala tepki gösterdi. İngiltere kralının bu protestoyla karşılaşması, Avustralya'da yerli hakları konusunda süregelen tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin" - 1

"SEN BENİM KRALIM DEĞİLSİN"

İngiltere Kralı 3. Charles, resmi Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşmasının hemen ardından bağımsız bir senatörün “Benim kralım değilsin" protestosuyla karşılaştı.

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İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin" - 2

"TOPRAKLARIMIZI YOK ETTİN"

Parlamentoda konuşma yaptığı sırada  Aborjin yerlisi bir senatör ‘’Sen benim kralım değilsin. Burası senin toprağın değil’’ diye bağırarak tepki gösterdi.

Lidia Thorpe isimli senator, Kral Charles’ın yüzüne ‘’Sen bir soykırımcısın, topraklarımızı yok ettiniz’’ diye bağırdı.

İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin" - 3

İLK AVUSTRALYA ZİYARETİYDİ

Kral Charles’ın hükümdar olarak Avustralya’ya yaptığı ilk ziyaretin bu şekilde protesto edilmesi dikkat çekti.

Güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılan senatör törenin başlangıcı esnasında milli marş ve karşılama görüntülerinin verildiği ekrana da arkasını dönmüştü.

İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin" - 4

HÜKÜMET VE YERLİLER ARASINDA ANLAŞMA İSTEĞİ

Avustralya yerlisi bağımsız bir senatör olan Thorpe, uzun zamandır hükümet ile yerliler arasında bir anlaşma yapılması için çaba gösteriyor.

Avustralya böyle bir anlaşmaya sahip olmayan tek eski Britanya kolonisi olarak dikkat çekiyor.

İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin" - 5

"HİÇBİR ZAMAN DEVRETMEDİK"

Yerli halk hiçbir zaman topraklarını ve egemenliklerini Britanya Kraliyetine devretmediklerini savunuyor.

Avustralya, Kralın devlet başkanı olduğu Milletler Topluluğu üyesi bir ülke.

Yerli senatör toplantı öncesi "Avustralya’nın cumhuriyet olması" gerektiği yönünde bir bildiri yayınlamıştı.

İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin" - 6

Tören daha sonra olayla ilgili herhangi bir atıfta bulunulmadan sona erdi ve İngiltere Kralı ve Kraliçesi, binanın dışında kendilerini bekleyen halkla buluşmak için dışarı çıktı.

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