İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin"

HÜKÜMET VE YERLİLER ARASINDA ANLAŞMA İSTEĞİ

Avustralya yerlisi bağımsız bir senatör olan Thorpe, uzun zamandır hükümet ile yerliler arasında bir anlaşma yapılması için çaba gösteriyor.

Avustralya böyle bir anlaşmaya sahip olmayan tek eski Britanya kolonisi olarak dikkat çekiyor.