İngiltere Kralı Charles'a parlamentoda protesto: "Sen benim kralım değilsin"
İngiltere Kralı III. Charles, Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşması sırasında protesto edildi. Aborjin yerlisi senatör Lidia Thorpe ‘’Sen benim kralım değilsin. Burası senin toprağın değil’’ diye bağırarak krala tepki gösterdi. İngiltere kralının bu protestoyla karşılaşması, Avustralya'da yerli hakları konusunda süregelen tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
"SEN BENİM KRALIM DEĞİLSİN"
İngiltere Kralı 3. Charles, resmi Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşmasının hemen ardından bağımsız bir senatörün “Benim kralım değilsin" protestosuyla karşılaştı.