İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi?

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 11.09.2022 - 10:17
Avustralya'nın Canberra kentindeki Parlamento Binası'ndaki Kraliçe II. Elizabeth heykeline halk tarafından çelenk bırakıldı.
Rusya’da insanlar Kraliçe Elizabeth’in taziyesi için St. Andrew Anglikan Kilisesi'ni ziyaret ederken, Moskova'da yas tutan bir kişi Kraliçe'nin portresinin önünde dua etti.
Güney Afrika’nın Durban'da bir heykeltıraş, Kraliçe Elizabeth’e olan sevgisini göstermek için kumdan kalp şeklinde bir heykel yaptı.
Avustralya'daki Sidney Opera Binası’na Kraliçe Elizabeth’in fotoğrafı yansıtıldı.
ABD’nin California eyaletinde bir kadın,Kraliçe Elizabeth için yapılan anıtın önünde yas tuttu.
Brezilya hükümetinin Kraliçe'nin ölümünün ardından üç günlük yas ilan etmesinin ardından Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa heykeli İngiltere bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
ABS'nin başkenti Washington DC'deki İngiltere Büyükelçiliği'nin önüne çiçekler bırakıldı.
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde, Belediye Binası İngiltere bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Avustralya'nın Canberra kentindeki Parlamento Binası'nda ziyaretçiler, Kraliçe Elizabeth için açılan bir deftere duygu ve düşüncelerini yazdı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları Kraliçe Elizabeth'in onuruna kapatıldı.
Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Ulusal Sanat Merkezi'ne Kraliçe Elizabeth'in portresi yansıtıldı.
ABD’nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasında ABD bayrağı yarıya indirildi.
West Ham United ve Romanya kulübü FCSB'li futbolcular, Perşembe günü Londra'da oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.