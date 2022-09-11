İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi?

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Bununla birlikte, 1953 yılındaki taç giyme töreninde 7 ülkenin kraliçesi olan İkinci Elizbeth saltanatı boyunca toplamda 32 ülkenin devlet başkanı oldu. Kraliçe'nin ölümü bu nedenle pek çok ülkede üzüntü ile karşılandı. İşte Brezilya'dan Güney Afrika'ya Fransa'dan ABD'ye Kraliçe'nin ölümüne verilen tepkiler...

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 11.09.2022 - 10:17

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 1

Avustralya'nın Canberra kentindeki Parlamento Binası'ndaki Kraliçe II. Elizabeth heykeline halk tarafından çelenk bırakıldı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 2

Rusya’da insanlar ’in taziyesi için St. Andrew Anglikan Kilisesi'ni ziyaret ederken, Moskova'da yas tutan bir kişi Kraliçe'nin portresinin önünde dua etti.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 3

Güney ’nın Durban'da bir heykeltıraş, Kraliçe Elizabeth’e olan sevgisini göstermek için kumdan kalp şeklinde bir heykel yaptı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 4

Avustralya'daki Sidney Opera Binası’na Kraliçe Elizabeth’in fotoğrafı yansıtıldı.  

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 5

ABD’nin California eyaletinde bir kadın,Kraliçe Elizabeth için yapılan anıtın önünde yas tuttu.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 6

Brezilya hükümetinin Kraliçe'nin ölümünün ardından üç günlük yas ilan etmesinin ardından Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa heykeli bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 7

ABS'nin başkenti Washington DC'deki İngiltere Büyükelçiliği'nin önüne çiçekler bırakıldı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 8

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde, Belediye Binası İngiltere bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 9

Avustralya'nın Canberra kentindeki Parlamento Binası'nda ziyaretçiler, Kraliçe Elizabeth için açılan bir deftere duygu ve düşüncelerini yazdı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 10

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları Kraliçe Elizabeth'in onuruna kapatıldı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 11

'nın başkenti Ottawa'daki Ulusal Sanat Merkezi'ne Kraliçe Elizabeth'in portresi yansıtıldı. 

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 12

ABD’nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasında ABD bayrağı yarıya indirildi.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dünya nasıl tepki verdi? - 13

West Ham United ve Romanya kulübü FCSB'li futbolcular, Perşembe günü Londra'da oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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