İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı bugün son kez İskoçya'da ziyaret edildikten sonra uçakla Londra'ya nakledildi. Kraliçe'nin naaşı, kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na getirildi.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 23:26 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 23:28

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 1

Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla İngiltere'nin başkenti 'ya getirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 2

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla taşınan İngiltere Kraliçesi'nin naaşı, TSİ 22.00'de Londra'ya ulaştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 3

Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na getirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 4

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen büyük kalabalıklar, saraya çıkan sokak ve caddelere akın etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 5

Bu gece Buckingham Sarayı'nda kalacak olan Kraliçe'nin tabutu, yarın TSİ 16.22'de buradan alınıp Westminster Hall'a götürülecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 6

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 7

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 8

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 9
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 10
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 11
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 12
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 13
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 14
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 15
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 16
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 17
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 18
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 19
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 20
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 21
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 22
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 23
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'ya getirildi - 24

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