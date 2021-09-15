İngiltere resmen duyurdu: Tam aşılı kişilerin ne kadarı hayatını kaybediyor? En çok hangi grup tehlike altında?

Ulusal İstatistik Ofisi’nden Julie Stanborough, “Aşıları tam olan kişilerde Covid-19'u içeren ölüm riskinin aşısızlara göre çok daha düşük olduğunu da bulduk" derken, İki dozdan sonra hayatını kaybedenlerin yüzde 13'ünün bağışıklığı baskılanmış, yüzde 61'inin erkek ve yüzde 75'ten fazlasının ise klinik olarak aşırı derecede savunmasız olduğunu söyledi.