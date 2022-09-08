İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı: Kraliçe 2. Elizabeth

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.



İngiltere dışındaki bu ülkelerde, devlet başkanı yerine Kraliçe'yi temsilen genel valiler görev yapıyor.