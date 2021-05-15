İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Fransa'nın başkenti Paris'te protesto ediliyor.
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Reuters - Anadolu Ajansı 15.05.2021 - 17:15
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YÜRÜYORLAR
Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor.
"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.
Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor.
Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
FRANSA'DA 15 KENTTE İSRAİL PROTESTOSU
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Fransa'da da tepki var.
Ülkede 15 kentte "Filistinlilerle dayanışma" mitingleri yapılıyor.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.
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