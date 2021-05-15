İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

FRANSA'DA 15 KENTTE İSRAİL PROTESTOSU İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Fransa'da da tepki var.