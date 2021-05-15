İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Fransa'nın başkenti Paris'te protesto ediliyor.

Reuters - Anadolu Ajansı 15.05.2021 - 17:15

İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 1

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YÜRÜYORLAR

Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 2
"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 3
Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 4
Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 5

FRANSA'DA 15 KENTTE İSRAİL PROTESTOSU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Fransa'da da tepki var.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 6
Ülkede 15 kentte "Filistinlilerle dayanışma" mitingleri yapılıyor.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 7
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 8

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 9
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 10
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.
İngiltere ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri - 11
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.

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