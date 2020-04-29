İngiltere ve İtalya'da ölü sayısı artıyor (Corona virüste son durum)

Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 21 bin 92'den 21 bin 678’e yükseldiğini bildirdi. Hancock, ülkede vaka sayısının 3 bin 996 artarak 161 bin 145’e ulaştığını, bir günde yapılan test sayısının da 43 bin 453 olarak gerçekleştiğini aktardı. Buna göre, ülkede toplam test sayısı 763 bin 363’e çıktı.



Bakan Hancock, Covid-19 testiyle ilgili politikayı da değiştirdiklerini ve bundan böyle 65 yaş üstü vatandaşları, huzurevi ve bakımevi çalışanlarını ve kritik çalışan kategorisinde bulunmayan çalışanları da test edeceklerini bildirdi.