İngiltere ve İtalya'da ölü sayısı artıyor (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 29.04.2020 - 12:55 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 19:15
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini aşarken, vaka sayısı ise 3 milyon 180 bine dayandı.
ABD'de Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 22 bin 265'e yükselirken, ölü sayısı 58 bin 320'ye ulaştı.
Covid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son veriler, ülkede salgından ölenlerin sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği ortaya koyuyor.
Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 58 bin 220.
Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.
KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA
Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.